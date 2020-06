Komisja Europejska chce, by kraje strefy Schengen częściowo i stopniowe rozpoczęły otwieranie granic zewnętrznych UE od początku lipca. Państwa UE same podejmują decyzje o zamykaniu i otwieraniu swoich granic, ale KE stara się sprawić, by działo się to w skoordynowany sposób.

Początkowo, wprowadzone w drugiej połowie marca ograniczenie dla podróży, które nie są niezbędne, miało obowiązywać przez 30 dni. Potem było jednak kilkakrotnie przedłużane i teraz obowiązuje do końca czerwca.

Wraz ze słabnięciem pandemii i przywróceniu (choć jeszcze nie w pełni) funkcjonowania strefy Schengen, UE ma się wkrótce otworzyć na kraje trzecie. KE wydała zestaw rekomendacji w tej sprawie, ale unijni ambasadorowie nie mogą się na razie porozumienie w tej kwestii. W tym tygodniu rozmawiali na ten temat dwa razy. Po piątkowym sześciogodzinnym posiedzeniu w tej sprawie, które zakończyło się przed godz. 22 nie było definitywnego rozstrzygnięcia, choć część dyplomatów wskazuje na możliwość zawarcia porozumienia jeszcze w weekend lub w poniedziałek.

"Tekst kompromisu leży na stole. Stolice muszą na niego spojrzeć" - przekazało PAP źródło dyplomatyczne jednego z państw członkowskich. Jednym z krajów, który nie był gotowy aby podjąć decyzję była - według relacji dyplomatów - Polska.

Problemem jest nie tylko lista krajów na które UE miałaby się otworzyć, ale także m. in. kryteria, na podstawie których miałby się to stać a także analizowanie sytuacji epidemiologicznej w państwach gdzie raportowanie jest mało wiarygodne - przekazał PAP jeden z dyplomatów.

Ograniczenie podróży ma zastosowanie do "obszaru UE+", który obejmuje wszystkie państwa członkowskie strefy Schengen, Bułgarię, Chorwację, Cypr i Rumunię oraz cztery państwa stowarzyszone w ramach Schengen (Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię). Łącznie chodzi o 30 państw.

Restrykcje nie dotyczą obywateli UE, obywateli krajów spoza Unii, ale należących do strefy Schengen oraz członków ich rodzin a także obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi w UE, jeśli chcą wracać do domu.

Na liście, krajów, których mieszkańcy będą mogli od 1 lipca podróżować do UE ma nie być Stanów Zjednoczonych. Sytuacja epidemiologiczna za Atlantykiem jest gorsza niż w Europie. W ostatnich dniach w USA notowano powyżej 40 tys. nowych przypadków zakażeń dziennie.