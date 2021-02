Od 1 marca każdy obywatel Niemiec powinien mieć prawo do bezpłatnych szybkich testów na koronawirusa - powiedział we wtorek minister zdrowia Jens Spahn . Według serwisu RND chce on rozszerzyć krajową strategię testowania, korzystając z faktu, że szybkie testy antygenowe są teraz dostępne na rynku w wystarczających ilościach.

Według planów Spahna bezpłatne szybkie testy powinny być dostępne nie tylko w ośrodkach publicznej służby zdrowia, ale także w prywatnych gabinetach lekarskich, dentystycznych czy aptekach. Koszty testowania ma ponosić rząd federalny. "Obecnie na rynku dostępne są znacznie szybsze testy. Dlatego wszyscy obywatele powinni mieć możliwość bezpłatnego wykonania testów antygenowych przeprowadzanych przez wyszkolony personel" - powiedział Spahn we wtorek w rozmowie z serwisem informacyjnym RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Rozszerzenie krajowej strategii testowania przewiduje również, że testy możliwe do wykonania w domu powinny być dostępne natychmiast po ich oczekiwanej wkrótce akceptacji przez Federalny Instytut ds. Leków i Wyrobów Medycznych (BfArM). Ministerstwo zdrowia prowadzi już negocjacje z różnymi producentami testów w celu zabezpieczenia odpowiednich ilości na rynek niemiecki. "Nowe szybkie testy (...) zostaną sprawdzone i zatwierdzone tak szybko, jak to możliwe" - zapewnia Spahn. "Te testy mogą przyczynić się do bezpiecznego życia codziennego, zwłaszcza w szkołach i żłobkach" - podkreślił minister zdrowia. (PAP)