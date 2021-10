Do piątku powinno być jasne, czy istnieją podstawy do rozpoczęcia negocjacji koalicyjnych - ogłosili przedstawiciele SPD, Zielonych i FDP we wtorek po kolejnej rundzie rozmów wstępnych w sprawie ewentualnego utworzenia rządu Niemiec. Godzina prawdy jest coraz bliżej - ocenił sekretarz generalny FDP Volker Wissing.

Socjaldemokraci z SPD, Zieloni i liberałowie z FDP chcą w miarę możliwości zakończyć wstępne rozmowy w piątek. Celem jest uzyskanie do tego czasu "podstawy do decyzji" o tym, "czy możemy zarekomendować naszym organom rozpoczęcie negocjacji koalicyjnych" - powiedział Wissing. Reklama Wcześniej przywódcy trzech partii przeprowadzili drugą rundę szczegółowych rozmów wstępnych. "Rozmawialiśmy o wszystkich kwestiach, które są ważne" - przekazał sekretarz federalnego zarządu Zielonych Michael Kellner. Podkreślił, że różnic jest mniej, ale nadal są kwestie, które wymagają wyjaśnienia. Sekretarz generalny SPD Lars Klingbeil powiedział, że jest świadomy, "że nadal mamy drogę do przebycia". Wyraził jednak przekonanie, "że razem możemy pokonać przeszkody". Wzrosła świadomość wspólnej odpowiedzialności - ocenił. TSUE: zakończył się drugi dzień rozprawy dotyczącej mechanizmu warunkowości Zobacz również Klingbeil, Wissing i Kellner chcą wraz ze swoimi zespołami ocenić dotychczasowe spotkania trójstronne i podsumować ich wyniki w formie pisemnej. Następnie zostanie to ponownie przedyskutowane podczas kolejnej rundy rozmów w piątek - powiedział Wissing, dodając, że "godzina prawdy" jest coraz bliżej. SPD, Zieloni i FDP nie chcą ujawnić szczegółów treści rozmów, podkreślając konieczność zachowania poufności. Partie rozmawiały ze sobą już w poniedziałek. W najbliższych dniach nastąpi przerwa w oficjalnych rozmowach wstępnych, ponieważ kandydat SPD na kanclerza Olaf Scholz musi udać się do Waszyngtonu na spotkanie ministrów finansów G20.