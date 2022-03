Przywódcy mają stwierdzić, że biorąc pod uwagę zniszczenia i ogromne straty na Ukrainie w wyniku agresji militarnej Rosji, UE zobowiązuje się do udzielenia wsparcia rządowi ukraińskiemu w jego pilnych potrzebach, a po ustaniu rosyjskiego ataku na odbudowę demokratycznej Ukrainy. W tym celu Rada Europejska ma zdecydować o utworzeniu Funduszu Powierniczego Solidarności Ukrainy i wezwać do bezzwłocznego rozpoczęcia prac.

W projekcie znajdują się też zapisy, że rosyjska agresja na Ukrainę rażąco narusza prawo międzynarodowe i powoduje masowe ofiary śmiertelne i obrażenia wśród cywilów, a Rosja kieruje ataki na ludność cywilną i bierze na cel obiekty cywilne, w tym szpitale, placówki medyczne, szkoły i schroniska. "Te zbrodnie muszą natychmiast się skończyć. Odpowiedzialni i ich wspólnicy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności" - czytamy w dokumencie.

Rada Europejska planuje wezwać Rosję do pilnego zagwarantowania bezpiecznego przejścia cywilom uwięzionym w strefach działań wojennych, do natychmiastowego uwolnienia wszystkich zakładników i zapewnienia nieprzerwanego dostępu pomocy humanitarnej.

Szczyt UE będzie domagał się od Rosji natychmiastowego zawieszenia działań militarnych na terytorium Ukrainy, natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania wszystkich sił i uzbrojenia z całego terytorium Ukrainy oraz pełnego poszanowania integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.

Przywódcy mają stwierdzić, że UE będzie nadal zapewniać skoordynowane wsparcie polityczne, finansowe, materialne i humanitarne Ukrainie.

"Unia Europejska do tej pory przyjęła znaczące sankcje, które wywarły ogromny wpływ na Rosję i Białoruś, i pozostaje gotowa do szybkiego podjęcia dalszych skoordynowanych sankcji" - czytamy w dokumencie.

Rada Europejska ma też "złożyć hołd wszystkim obywatelom, organizacjom i rządom w całej Europie, którzy okazali solidarność uciekającym przed tą okrutną wojną".

"Kryzys ten stanowi poważne wyzwanie dla infrastruktury i usług publicznych państw goszczących, zwłaszcza na granicach z Ukrainą. Rada Europejska docenia wszystkie dotychczasowe wysiłki na rzecz przyjęcia uchodźców uciekających przed wojną na Ukrainie i wzywa wszystkie państwa członkowskie do zintensyfikowania wysiłków w nieustannym duchu jedności i solidarności. Wzywa również do pilnego podjęcia prac nad najnowszymi wnioskami Komisji dotyczącymi wsparcia państw członkowskich, tak aby zapewnić szybkie uruchomienie funduszy UE dla uchodźców i ich gospodarzy. Wzywa państwa członkowskie, przy wsparciu Komisji, do opracowania planów awaryjnych uwzględniających również potrzeby średnio- i długoterminowe" - czytamy w dokumencie.

Unia Europejska ma też zobowiązać się do zapewnienia ciągłych i nieprzerwanych przepływów energii elektrycznej i gazu na Ukrainę oraz z zadowoleniem przyjąć niedawną synchronizację sieci ukraińskich i mołdawskich z sieciami UE. "Należy zapewnić bezpieczeństwo ukraińskich obiektów jądrowych, w tym przy wsparciu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej" - mają wskazać przywódcy unijni.