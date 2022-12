Ministrowie spraw zagranicznych Wspólnoty mają podjąć decyzję o uzupełnieniu Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF) na spotkaniu w Brukseli w poniedziałek.

EPF "to instrument pozabudżetowy", który "pozwala finansować działania operacyjne o skutkach wojskowych lub obronnych w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa". Został on ustanowiony przez Radę UE 22 marca 2022 roku. Pułap finansowy instrumentu został określony na poziomie 5,692 mld euro. Tymczasem, według informacji podanej przez wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych Josepa Borrella, UE i jej państwa członkowskie dostarczyły Ukrainie do tej pory broń i sprzęt wojskowy o wartości 5,7 mld euro.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)