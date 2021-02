Opublikowane na portalu YouTube wideo to przesłanie do uczestników wideokonferencji szefów dyplomacji państw Trójmorza, USA, Niemiec, które odbyło się 11 lutego, a którego gospodarzem była Bułgaria.

Blinken podkreślił, że USA wspiera współpracę regionalną w ramach inicjatywy, która - jak powiedział - jest kluczowa dla większego rozwoju gospodarczego Europy Środkowej oraz wzmocnienia integracji UE.

"Wasze wysiłki, by wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne, są niezbędne dla stabilności i dobrobytu regionu i całej Europy (...) lepsza infrastruktura pomoże nam w osiągnięciu wspólnych celów w obliczu kryzysu klimatycznego. A te projekty infrastrukturalne dadzą ludziom pracę" - powiedział sekretarz stanu USA.

Blinken zachęcił też, by kolejne państwa dołączały do Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza. Jak dotąd zrobiło to dziewięć z 12 państw członkowskich.

"Prezydent (USA Joe) Biden i ja głęboko wierzymy w znaczenie bliskich relacji z naszymi sojusznikami i partnerami, bo we współpracy jest siła. A na tym właśnie polega Inicjatywa Trójmorza" - powiedział Blinken. "Z uznaniem przyjmujemy waszą pracę i jesteśmy chętni do współpracy" - oznajmił.

Reklama

Szczerski: Ważne i bardzo oczekiwane wsparcie Inicjatywy Trójmorza przez sekretarza stanu USA

Ważne i bardzo oczekiwane wsparcie Inicjatywy Trójmorza przez sekretarza stanu USA Anthoney'ego Blinkena - napisał na Twitterze prezydencki minister Krzysztof Szczerski, odnosząc się do oświadczenia Blinkena popierającego Trójmorze.

"Ważne i bardzo oczekiwane wsparcie Inicjatywy Trójmorza przez sekretarza stanu USA Anthoney'ego Blinkena. Kolejny istotny głos z Waszyngtonu potwierdzający zaangażowanie nowej administracji na rzecz naszego kluczowego projektu regionalnego" - napisał Szczerski na Twitterze.

Dołączył do swojego wpisu opublikowane w czwartek na YouTube przesłanie amerykańskiego sekretarza stanu do uczestników wideokonferencji szefów dyplomacji państw Trójmorza, USA, Niemiec, które odbyło się 11 lutego, a którego gospodarzem była Bułgaria.

Czym jest Inicjatywa Trójmorza?

Trójmorze jest inicjatywą polityczno-gospodarczą powołaną w 2015 r. z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji. Obecnie członkami grupy jest 12 państw członkowskich UE położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. W skład Inicjatywy wchodzą: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. W forum, na zasadzie partnerstwa, brały też udział w ostatnim czasie także Niemcy, Komisja Europejska oraz USA.

W grudniu 2020 r. amerykańska agencja rządowa (DFC, International Development Finance Corporation) zatwierdziła 300 milionów dolarów wsparcia dla Funduszu Trójmorza.

Celem inicjatywy jest promowanie dialogu oraz współpracy gospodarczej na rzecz rozwoju infrastruktury w regionie w sferze produkcji energii, transportu oraz usług cyfrowych.

Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza, zainicjowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego i rumuński EximBank, stanowi ekonomiczny instrument Inicjatywy Trójmorza. Przedstawiciele Funduszu deklarują chęć zebrania około 3-5 mld euro. Inwestycje z tych środków w infrastrukturę mają zniwelować różnice w rozwoju między krajami regionu a zachodnią częścią Starego Kontynentu oraz rozwinąć połączenia na osiach Północ-Południe.

Do Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza (3SIIF) przystąpiło już, bądź jest w trakcie przystępowania dziewięć państw: Polska z udziałem 550 mln euro, Rumunia - 200 mln, Słowenia - 23 mln oraz Estonia, Łotwa, Węgry, Bułgaria, Litwa i Chorwacja - po 20 mln euro.(PAP)

autor: Marzena Kozłowska