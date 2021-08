Biały Dom przekazał we wtorek, że zakończy misję ewakuacji cywilów z Kabulu oraz wycofania wojsk z Afganistanu po osiągnięciu celów, dodając jednak, że jest na dobrej drodze, by zrobić to przed końcem sierpnia. Poinformował też, że przebieg operacji zależy od koordynacji z talibami.

Jak podała w oświadczeniu rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki, Biden miał przekazać taką wiadomość uczestnikom wirtualnego spotkania liderów państw G7. Reklama "(Prezydent - PAP) potwierdził, że jesteśmy obecnie na dobrej drodze, by zakończyć przed 31 sierpnia" - napisano w oświadczeniu. Psaki dodała jednocześnie, że każdy kolejny dzień obecności wojsk w Kabulu wiąże się z dodatkowym zagrożeniem zamachu terrorystycznego ze strony Państwa Islamskiego oraz że "zakończenie misji przed 31 sierpnia zależy od dalszej koordynacji z talibami, w tym dalszego dostępu ewakuowanych do lotniska". Biden miał też poinstruować Pentagon, by przygotować plany na wypadek, gdyby harmonogram wyjścia uległ zmianie. Szczyt G7: przywódcy zapewniają o wsparciu Afgańczyków. USA nie zmieniły daty wyjścia z Kabulu Zobacz również Jednocześnie według informacji telewizji Fox News, która powołała się na przedstawicieli Pentagonu, USA już we wtorek zaczęły proces wycofywania części wojsk z lotniska. Do wtorku było tam 5,8 tys. żołnierzy. Rzecznik Pentagonu John Kirby ocenił wcześniej, że operacja przebiega zgodnie z planem, by zakończyć ją z końcem sierpnia. Nie wykluczył jednak, że wojsko będzie musiało zniszczyć część ciężkiego sprzętu, którego nie będzie w stanie zabrać z powrotem. Według Białego Domu, od 14 stycznia z Kabulu ewakuowano dotąd ponad 58 tys. osób, z czego większość to Afgańczycy, zaś ponad 4 tys. to obywatele USA.