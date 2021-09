USA włączyły Chorwację w swój Program Ruchu Bezwizowego, zgadzając się na przyjazd jej obywateli do Stanów Zjednoczonych bez wizy na okres do 90 dni - poinformował we wtorek szef ministerstwa bezpieczeństwa narodowego (DHS) Alejandro Mayorkas.

"Wybór Chorwacji na nowego uczestnika programu bezwizowego jest ważnym uznaniem wspólnych interesów gospodarczych i bezpieczeństwa naszych krajów" - napisał szef amerykańskiego resortu w oświadczeniu. Polaków Program Ruchu Bezwizowego USA obejmuje od 11 listopada 2019 roku. Mogą oni podróżować bez wiz do tego kraju na okres do 90 dni w celach turystycznych i biznesowych. W związku z pandemią Covid-19 administracja poprzedniego prezydenta USA Donalda Trumpa wprowadziła ścisłe ograniczenia, zaostrzone przez jego następcę Joe Bidena, dotyczące wjazdu do USA podróżnych z Wielkiej Brytanii, państw Unii Europejskiej, Chin, Indii i innych krajów. Biały Dom zapowiedział we wrześniu, że do USA od początku listopada będą mogli przyjeżdżać wszyscy podróżni w pełni zaszczepieni przeciw Covid-19, będą jednak musieli przedstawić też negatywny wynik testu na koronawirusa i nosić maseczkę. Przed wejściem na pokład samolotu podróżni będą musieli przedstawić certyfikat szczepienia i negatywny wynik testu wykonanego w ciągu trzech dni przed odlotem.