Ukraina uderzy w Moskwę i Petersburg? Trump chce, by "Rosjan zabolało" i rozmawia z Zełenskim

Wygląda na to, że mamy do czynienia z przełomem w polityce międzynarodowej. Według doniesień dziennika "Financial Times" prezydent USA Donald Trump zapytał w rozmowie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, czy byłby w stanie zaatakować Moskwę, gdyby Stany Zjednoczone dostarczyły Ukrainie broń dalekiego zasięgu.