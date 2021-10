"Kryzys jest poważny, nie został rozwiązany tylko dlatego, że wznowiliśmy rozmowy, będzie trwał. By z niego wyjść, będziemy potrzebować czynów nie słów" - powiedział Le Drian francuskim parlamentarzystom.

Francuski minister spraw zagranicznych spotkał się we wtorek ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Antonym Blinkenem. Szef amerykańskiej dyplomacji rozmawiał również we wtorek z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Le Drian dodał, że rozmowy obu stron powinny przynieść rezultaty przed końcem października i planowanym na ten czas spotkaniem Macrona z prezydentem USA Joe Bidenem. Według szefa francuskiej dyplomacji dialog ze stroną amerykańską skupia się na zaangażowaniu Francji i Unii Europejskiej w regionie Indo-Pacyfiku, wzmocnieniu możliwości obronnych Europy i wsparciu USA dla europejskich misji antyterrorystycznych w afrykańskim Sahelu.

W połowie września Australia, Wielka Brytania i USA zawarły pakt bezpieczeństwa AUKUS. Canberra zerwała kontrakt na zakup 12 francuskich okrętów podwodnych z napędem konwencjonalnym o wartości 56 mld euro i ogłosiła program budowy atomowych okrętów podwodnych we współpracy z Londynem i Waszyngtonem. Francja odwołała do kraju swoich ambasadorów w Waszyngtonie i Canberrze.

Minister Le Drian ogłosił w środę, że francuski ambasador w Australii wróci do Canberry, by "na nowo zdefiniować warunki naszych przyszłych stosunków". O powrocie do Waszyngtonu ambasadora Francji w USA informowano pod koniec września. (PAP)