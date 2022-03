Przekazałem do gabinetu sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa informację o delegacji premierów Polski, Czech i Słowenii do Kijowa - napisał ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski. Poinformował również, że we wtorek szef MSZ Zbigniew Rau spotka się z Guterresem w Nowym Jorku.

We wtorek Kancelaria Premiera poinformowała, że premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą udają się do Kijowa, gdzie spotkają z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem. Przedstawią tam pakiet konkretnego wsparcia dla Ukrainy. Reklama "Zgodnie z instrukcjami, przekazałem do gabinetu sekretarza generalnego ONZ informację o delegacji premierów do Kijowa, zostanie ona też formalnie notyfikowana" - napisał ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski na Twitterze. Przekazał ponadto, że we wtorek w Nowym Jorku odbędzie się spotkanie szefa polskiej dyplomacji Zbigniewa Raua z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem.