Amerykańskie ministerstwo finansów ogłosiło na swojej stronie internetowej, że wydało nową licencję dla firm z USA, dającą im 45 dni na „wygaszenie transakcji związanych z operacjami naftowymi i gazowymi w Wenezueli”.

Przywrócenie sankcji „nie powinno być oceniane jako ostateczna decyzja"

Waszyngton „przeprowadził bardzo dokładną analizę” i ustalił, że rząd w Caracas nie wywiązał się z porozumienia z opozycją, dotyczącego organizacji uczciwych wyborów prezydenckich, dlatego USA przywrócą sankcje – wyjaśnił amerykański urzędnik, cytowany przez CNN.

„Byliśmy szczególnie zaniepokojeni faktem, że wenezuelskie władze uniemożliwiły również wiodącej kandydatce opozycyjnej Marii Corinie Machado start w wyborach, a następnie nie pozwoliły na zgłoszenie wyznaczonej przez nią kandydatki zastępczej dr Coriny Yoris jako kandydatki na prezydenta” – powiedział ten urzędnik.

Inne źródło CNN w administracji USA zaznaczyło, że przywrócenie sankcji „nie powinno być oceniane jako ostateczna decyzja, że już nie wierzymy, iż Wenezuela może przeprowadzić konkurencyjne i inkluzywne wybory”.

Agencja Associated Press wyjaśnia, że podjęte w środę działania zasadniczo przywracają politykę USA wobec Wenezueli do stanu sprzed porozumienia zawartego w ubiegłym roku przez rząd Maduro z opozycją na Barbadosie. Oznacza to, że amerykańskie firmy nie mogą robić interesów z państwową wenezuelską spółką naftową PDVSA bez specjalnej licencji od resortu finansów w Waszyngtonie.

Maduro przejął prezydenturę po zmarłym w 2013 roku Hugo Chavezie. Na początku 2019 roku został zaprzysiężony na drugą kadencję po wyborach, które powszechnie oceniono na świecie jako sfałszowane. Pod jego rządami dysponująca bogatymi złożami ropy Wenezuela znalazła się w katastrofalnym kryzysie gospodarczym i społecznym.