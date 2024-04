Kolejna odsłona wojny gospodarczej USA-Chiny: Biden chce potrojenia ceł na chińską stal i aluminium

Prezydent USA Joe Biden w środę wezwał swoją administrację do potrojenia ceł na chińską stal i aluminium w związku z dumpingiem tych produktów na rynku amerykańskim. Obiecał, że nie dopuści do planowanego przejęcia koncernu US Steel przez japoński Nippon Steel.