Polyakowa gościła na kongresie Impact. W rozmowie z zastępcą redaktora naczelnego DGP Markiem Tejchmanem zwróciła uwagę, że reżim Putina wydaje się stabilny, ale zmaga się z umierającą gospodarką i izolacją międzynarodową, a jego armia staje się coraz słabsza.

- Niestety, trudno coś powiedzieć o przyszłości Rosjan. Putin niszczy swój kraj w tym samym czasie, co niszczy Ukrainę - stwierdziła.

Zwróciła uwagę m.in. na dane wskazujące, że wielu dobrze wykształconych i wykfalifikowanych Rosjan opuściło swój kraj.

Prowadzący zauważył, że zwłaszcza starsi Rosjanie czerpią informacje o świecie głównie z telewizji i odrzucają alternatywne relacje na temat wojny. Wyraził obawę, że tego trendu nie da się odwrócić.

- Większość Rosjan żyje w zupełnie innej przestrzeni informacyjnej niż reszta świata – potwierdziła Polyakowa.

Przypomniała, że w ostatnim czasie nielegalne stały są protesty, zachodnie media społecznościowe wyniosły się z kraju. – Rosyjski rząd ma teraz prawie pełną kontrolę nad tym, co Rosjanie widzą, co konsumują, jak postrzegają świat - mówiła. - Większość Rosjan, ok. 80 proc., popiera to, co rząd robi w Ukrainie.

