Służby prasowe wrocławskiego lotniska poinformowały w środę, że w tym roku rozpoczną się prace przy największym polskim projekcie dofinansowanym przez Unię Europejską w konkursie dla sektora transportu w ramach instrumentu "Łącząc Europę" w perspektywie finansowej 2021-2027 (CEF2), a ich celem jest zwiększenie możliwości operacyjnych lotniska pod potrzeby operacji wojskowych.

Dla lotnictwa wojskowego i cywilnego

Jak podkreślono w komunikacie, w praktyce oznacza to rozbudowę infrastruktury, która będzie sprzyjać nie tylko wojskowej mobilności w Europie, ale posłuży także lotnictwu cywilnemu.

"To bardzo istotna inwestycja nie tylko dla naszych pasażerów, ale również i dla całej Europy. Dzięki rozbudowie i modernizacji strefy operacyjnej zwiększymy przepustowość lotniska i przyspieszymy wykonywanie operacji lotniczych" - ocenił prezes Portu Lotniczego Wrocław Cezary Pacamaj, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z komunikatem lotniska pod koniec tego roku rozpocznie się budowa płyty postojowej, która będzie stanowiła "lustrzane odbicie" tej już istniejącej przy terminalu pasażerskim. Znajdzie się na niej 12 miejsc dla samolotów kodu C, takich jak Airbus 320 czy Boeing 737. Pozwoli to na uzyskanie dodatkowego, niezależnego miejsca postojowego dla największych maszyn wojskowych, cargo i pasażerskich kodu F (np. C-5 Galaxy, Boeing C-17 Globmaster, AN-124 Rusłan oraz Boeing 747 Jumbo Jet, Boeing 787).

Według przewidywań lotniska w tym roku obsłuży ono rekordową liczbę osób

W II kwartale 2024 roku ruszy realizacja drogi szybkiego zjazdu, umożliwiającej sprawniejsze opuszczenie przez samoloty drogi startowej, co w praktyce oznacza krótszy czas operacji lotniczych. W tym samym czasie rozpoczną się także prace przy równoległej drodze kołowania, dzięki której wykonywanie manewrów przez samoloty wojskowe będzie możliwe bez wstrzymywania ruchu samolotów pasażerskich.

Rok później, czyli w II kwartale 2025 roku, przebudowana zostanie obecna droga kołowania, a także rozpocznie się realizacja nowej płyty do odladzania samolotów po zachodniej stronie lotniska. Pozwoli to odladzać cztery maszyny w tym samym czasie, a samoloty będą mogły startować z obu kierunków. Wpłynie to znacząco na skrócenie procedur przed startem - podano.

Port Lotniczy Wrocław w planach ma także drugi projekt, dotyczący modernizacji infrastruktury i skupiający się na rozbudowie terminala. Według przewidywań lotniska w tym roku obsłuży ono rekordową liczbę osób na poziomie 3,9 mln. Docelowo nowy terminal będzie mógł obsłużyć nawet 10 mln pasażerów rocznie. Rozbudowa planowana jest w dwóch etapach przewidzianych na lata 2026-2028 i 2033-2035.

