i2 Developement zwiększył sprzedaż o 25% r: r do 123 lokali w I kw. 2018 r.



Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - i2 Development zawarł 123 umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne w I kwartale br., czyli o 25% więcej licząc rok do roku, podała spółka.

"W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 r. spółki zależne emitenta zawarły 58 umów przenoszących własność lokali mieszkalnych i usługowych. W okresie objętym niniejszym raportem doszło do przekazania 18 lokali nabywcom" - czytamy także w komunikacie.

Łączna liczba lokali w ofercie sprzedaży na 31 marca 2018 r. wynosiła 442. Na ten sam dzień spółka miała także w ofercie powierzchnie komercyjne, tj. inwestycję "Wielka 27" o planowanej powierzchni około 9883 m2; inwestycję "The Place" o planowanej powierzchni około 1030 m2, podano również.

i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)