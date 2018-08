Podatek od wyjścia z Polski będzie nałożony na niezrealizowane tu zyski, a od dochodów z bitcoinów zapłacimy 19-proc. daninę. Opublikowany w piątek projekt zmian w ustawach podatkowych jest gigantyczny – sama nowelizacja ma 155 stron. Ministerstwo Finansów uzasadnia ją na 200 stronach. Projekt – jak zapewnia resort – wpisuje się w politykę tzw. 3P, czyli przejrzystości, prostoty i przyjazności. Ale zasadnicze zmiany mają inny charakter – są uszczelniające i wymierzone przeciwko optymalizacjom podatkowym. Mają wejść w życie już od 1 stycznia 2019 r. Oto najważniejsze z nich: Doradcy, radcowie prawni, adwokaci i inni eksperci będą musieli informować szefa KAS o schematach podatkowych. Po raz pierwszy taką informację przekażą już do końca marca 2019 r. Ujawnią w niej schematy udostępnione lub wdrożone w okresie od 25 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Jeśli powołają się na tajemnicę zawodową, to o optymalizacji będzie musiał poinformować sam klient. Zmienią się zasady opodatkowania samochodów osobowych w firmach. Kto korzysta ze służbowych aut do celów służbowych i prywatnych, odliczy od przychodu tylko 50 proc. wydatków, a użytkujący pojazdy prywatne – jedynie 20 proc. Nie będzie kilometrówki. W leasingu będzie obowiązywał limit 150 tys. zł. Taki sam będzie dla amortyzacji i składek na ubezpieczenie auta.

Wejdzie w życie exit tax, czyli podatek od niezrealizowanych zysków kapitałowych, który ma przeciwdziałać unikaniu opodatkowania poprzez przenoszenie do innego państwa aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu. Daniną zostaną objęte zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. Stawka wyniesie 19 proc., a tylko dla niektórych osób 3 proc. Jeśli składniki majątku nie będą związane z działalnością gospodarczą podatnika, to opodatkowany będzie wyłącznie majątek o wartości przekraczającej 2 mln zł. Wprowadzona zostanie nowa sankcja – w razie wydania decyzji z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Zasadniczo wyniesie 40 proc. kwoty korzyści podatkowej. Podatek od dochodu z obrotu kryptowalutami wyniesie 19 proc. Straty nie będzie można odliczać od dochodu np. z firmy. Wymiana jednej e-waluty na drugą ma być neutralna. Wśród zmian korzystnych dla podatników będą: obniżka stawki CIT z 15 do 9 proc. dla małych firm oraz rozpoczynających działalność gospodarczą; nowa ulga dla przedsiębiorców uzyskujących dochody z komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych (z ang. innovation box); wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej – z 2 do 3 lat.

