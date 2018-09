Prezes Enei Mirosław Kowalik poinformował, że spółki prowadzą rozmowy z bankami w sprawie pozostałego finansowania dla projektu i liczą na zamknięcie finansowania do końca roku.



Jedynym akcjonariuszem TFI Energia S.A. (wcześniej PGE TFI S.A.) jest Polska Grupa Energetyczna (PGE).



4 września 2018 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Energa S.A., Enea S.A., Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o., a Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych Energia w zakresie zaangażowania kapitałowego Funduszu (poprzez objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki) w realizowany przez spółkę projekt przygotowania, budowy i eksploatacji bloku energetycznego, o mocy brutto około 1000 MW, opalanego węglem kamiennym" - czytamy w jednobrzmiącym komunikacie Energi i Enei.



Zaangażowanie się Funduszu w spółkę Elektrownia Ostrołęka jest uzależnione od spełnienia się szeregu warunków o charakterze prawnym, korporacyjnym i finansowym, w tym od sytuacji rynkowej.



"Porozumienie stanowi wyłącznie zobowiązanie do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze dotyczących zawarcia przez Fundusz z Energa S.A., Enea S.A. oraz spółką umowy inwestycyjnej, bądź przystąpienia Funduszu do obecnie obowiązującej umowy inwestycyjnej, o podpisaniu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 49/2016 z 8 grudnia 2016 roku. Porozumienie obowiązuje od dnia zawarcia do 30 listopada 2018 roku" - czytamy dalej.



W treści porozumienia określono wstępną strukturę finansowania projektu, gdzie łącznie 2 mld zł obejmuje kapitał wnoszony do spółki przez Energę i Eneę (po 1 mld zł), uwzględniając w tej kwocie środki wnoszone przez Energę i Eneę przed dniem zawarcia ewentualnej umowy inwestycyjnej z Funduszem, oraz maksymalnie 1 mld zł kapitału wnoszonego do spółki przez Fundusz, natomiast pozostała kwota przypadać będzie na pozostałe formy finansowania, podano także.



"To jest bardzo dobra wiadomość dla projektu, ponieważ dywersyfikuje ryzyko" - skomentował zawarcie porozumienia prezes Enei Mirosław Kowalik w rozmowie z dziennikarzami w kuluarach Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.



Dodał, że spółki prowadzą rozmowy z bankami w sprawie pozostałego finansowania dla projektu.



"Trwają intensywne prace. Chcemy jak najszybciej zamknąć finansowanie" - dodał prezes.



Potwierdził, że jest to realne do osiągnięcia w tym roku.



W lipcu br. Elektrownia Ostrołęka, której wspólnikami są Energa i Enea, zawarła z konsorcjum GE Power i Alstom Power Systems umowę na generalne wykonawstwo Elektrowni Ostrołęka C. Wartość umowy to ok. 6,02 mld zł brutto.



Jak informowano wcześniej, wysokosprawny blok energetyczny o mocy ok. 1 000 MWe, na parametry nadkrytyczne pary, opalany będzie węglem kamiennym z wykorzystaniem najnowocześniejszych, ekologicznych rozwiązań technologicznych.