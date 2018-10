Inwestycja w Gdyni, finansowana przez BGK Nieruchomości, to 172 mieszkania w sześciu czterokondygnacyjnych budynkach. Jak informuje BGKN, to zarówno kawalerki, jak i mieszkania 2,3,4 oraz 5-pokojowe. Na osiedlu przewidziano także 224 miejsca postojowe dla samochodów.

Jak podaje BGKN, "wysokość czynszu w gdyńskiej inwestycji programu Mieszkanie plus będzie uzależniona od rodzaju zawartej umowy najmu i standardu wykończenia lokalu". "Zgodnie z założeniami średnia stawka czynszu za najem mieszkania, na minimum 24 miesiące, w standardzie wykończonym wyniesie 19,83 zł za m kw. Natomiast za najem z dojściem do własności na 30 lat, w stanie deweloperskim, wyniesie 23,60 zł za m kw." - podano.

Chętni na gdyńskie Mieszkanie plus wypełniali ankiety. Formularze (było ich 621) miały pokazać, jakie preferencje mają rodziny zainteresowane najmem mieszkań wybudowanych w ramach programu Mieszkanie plus w Gdyni. "Wśród pytań znajdują się zarówno te, dotyczące preferowanego metrażu oferowanych mieszkań, rodzaju umowy – najmu instytucjonalnego lub najmu z dojściem do własności, a także standardu wykończenia lokalu" - informował BGK Nieruchomości.

"Na podstawie wyników ankiety inwestor podejmie decyzję dotyczącą proporcji pomiędzy mieszkaniami oddawanymi w stanie deweloperskim - a wykańczanymi w standardzie +pod klucz+". Podstawowym kryterium, który będzie musiał spełnić przyszły najemca jest tzw. zdolność czynszowa, która określa możliwości finansowe rodziny pod kątem terminowego opłacania czynszu o danym metrażu.

Mieszkanie plus to zbiór działań podejmowanych przez rząd, zmierzających do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

Od stycznia 2019 r., wzorem zamożniejszych państw UE, niżej uposażonym najemcom będą przysługiwać również dopłaty do czynszów najmu, w tym również najmu z opcją dojścia do własności.

Oprócz zmian w prawie, mających stworzyć ramy dla realizacji inwestycji, utworzony został wehikuł inwestycyjny, nazwany Funduszem Sektora Mieszkań dla Rozwoju. Aktywami Funduszu zarządza BGK Nieruchomości (niedługo PFR Nieruchomości). Fundusz na zasadach komercyjnych inwestuje w nowe projekty mieszkaniowe – zarówno w małych, jak i dużych miastach.

Obecnie jest realizowanych blisko 10 tys. mieszkań. Fundusz prowadzi analizy lokalizacji zgłoszonych przez samorządy, spółki Skarbu Państwa oraz podmioty prywatne, które mogą umożliwić budowę ponad 117 tys. mieszkań. To łącznie 406 projektów o wartości 33 mld 693 mln zł.

W ramach programu Mieszkanie plus oddano już do użytku 480 mieszkań w Białej Podlaskiej, gminie Jarocin oraz Kępnie.