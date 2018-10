WIG20 wzrósł na zamknięciu o 2,15 proc. do 2.216 pkt., WIG zwyżkował o 1,65 proc. do 57.156 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,05 proc. do 4.015 pkt., a sWIG80 spadł o 0,36 proc. do 11.198 pkt.

Około godz. 17.00, kiedy zakończyła się sesja na GPW, na zachodnich parkietach DAX i CAC rosły o 1,4 proc., a FTSE zwyżkował o 0,4 proc.

Obroty na GPW wyniosły 835 mln zł, z czego 680 mln zł na akcjach spółek z WIG20. Liderem obrotów było PKO BP (160 mln zł), którego kurs wzrósł o 3,0 proc.

Wśród blue chipów na minimalnym minusie (-0,06 proc.) znalazły się jedynie notowania LPP.

Liderem zwyżek był natomiast CD Projekt, którego notowania poszły w górę o 4,0 proc. do 165,0 zł. Kurs spółki znajduje się ok. 25 proc. poniżej szczytu z końca sierpnia na poziomie 219,8 zł.

O nieco ponad 3,0 proc. wzrosły notowania Lotosu oraz CCC.

Siódmy dzień z rzędu spadał kurs Pfleiderera - na zamknięciu wycena spółki zniżkowała o 1,0 proc.