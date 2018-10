Dekpol sprzedał 133 lokale, przekazał 124 w III kw. 2018 r.



Warszawa, 17.10.2018 (ISBnews) - Dekpol sprzedał (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) 133 lokale w III kw. 2018 r. wobec 201 rok wcześniej, podała spółka. Natomiast liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu) za III kw. to 124 wobec 297 lokali w III kwartale 2017 r.

"W okresie trzech kwartałów 2018 roku spółka zrealizowała sprzedaż na poziomie 452 lokali wobec 687 lokali sprzedanych w analogicznym okresie roku poprzedniego oraz rozpoznała w wyniku finansowym 349 lokali wobec 380 lokali w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy także w komunikacie.

Z uwagi na sprzedaż w 2018 roku inwestycji mieszkaniowych o wyższym prestiżu w stosunku do roku ubiegłego (m.in. Grano Residence w Gdańsku), przekładającym się na wyższe ceny transakcyjne, przy niższej sprzedaży lokali w ujęciu ilościowym, wartość sprzedaży lokali po trzech kwartałach 2018 roku odbiega jedynie o ok. 6% od wartości lokali sprzedanych po trzech kwartałach 2017 roku, podano także.

Na dzień 30 września 2018 r. łączna liczba lokali oferowanych przez spółkę do sprzedaży wynosiła 463, wskazał też Dekpol.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2017 r. miał 579 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)