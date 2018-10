InPost rozstawił 4 000 Paczkomatów, do końca roku chce mieć 500 nowych urządzeń



Warszawa, 17.10.2018 (ISBnews) - InPost rozbudował sieć Paczkomatów do 4 000, podała spółka. Do końca roku firma chce mieć 4 500 lokalizacji w Polsce. W okresie styczeń-wrzesień 2018 roku InPost dostarczył ponad 53 mln przesyłek, czyli o 48,8% więcej r/r - w tym Paczkomaty notowały wzrost o 49%, a kurier InPost o 48%.

"Mamy wsparcie silnych, globalnych partnerów - Adventu i KKR - dlatego rozbudowa sieci Paczkomatów jest realizowana w ekspresowym tempie. W tym roku rozstawiliśmy już blisko 1 300 maszyn, a plany kolejnych lokalizacji są bardzo ambitne. Finansowanie, które pozyskaliśmy, będzie inwestowane w infrastrukturę i jakość usług - co przy rosnących skokowo wolumenach obsługiwanych przesyłek będzie szybko przynosić wymierne rezultaty" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

We wrześniu 2018 roku InPost i KKR - amerykańska firma inwestycyjna - zawarły porozumienie gwarantujące 125 mln euro finansowania dla InPost w okresie 5,5 roku. Ponadto Advent International i InPost zainwestują w 2018 roku nawet 250 mln zł w infrastrukturę paczkomatową oraz rozwój usług kurierskich, przypomniano.

"Planujemy kolejne partnerstwa, które pozwolą na sprawne pozyskiwanie większej ilości nowych lokalizacji dla naszych Paczkomatów" - dodał prezes.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka była notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 do 2017 roku.

