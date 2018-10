Samsung: Polscy inżynierowie przyczyniają się do rozwoju technologii i oferty



Warszawa, 23.10.2018 (ISBnews) - Samsung uważa, że polscy inżynierowie koncernu w istotnym stopniu przyczyniają się do przystosowania oferty koncernu kierowanej na rynki europejskie. Chce nadal rozwijać w Polsce ekspertyzę w zakresie cyberbezpieczeństwa, ale również sztucznej inteligencji, Internetu Rzeczy, czy analityki Big Data, poinformował ISBnews Senior Vice President Security Team Samsung Daniel Ahn.

"W Polsce Samsung ma jedno z największych centrów R&D w regionie. Polska ekspertyza jest dla nas bardzo ważna i cenimy sobie dokonania w Waszym kraju, również na polu cyberbezpieczeństwa" - powiedział ISBnews Ahn podczas konferencji CyberSec.

Zaznaczył, że w bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni kluczowa jest kooperacja. "Musimy np. rozumieć europejskie regulacje dotyczące kwestii cyberbezpieczństwa czy RODO. Dlatego nasi partnerzy i inżynierowie w Polsce bardzo nam pomagają na tym polu. Pozwala nam to lepiej zrozumieć, jaką specyfikę powinny mieć nasze usługi oferowane właśnie na europejskim rynku. Jeśli chodzi o Polskę, to ważne jest dla nas dostarczanie wartości klientom, ale także potencjał naukowy waszego kraju" - dodał.

Ocenił, że cyberbezpieczeństwo jest jednym z krytycznych komponentów zasobów naukowych koreańskiego koncernu w polskim centrum Samsunga.

"Polscy inżynierowie naszego koncernu pracują również nad sztuczną inteligencją, Internetem Rzeczy, analityką Big Data, ale też ochroną informacji o konsumentach. Polscy inżynierowie i architekci infrastruktury bezpieczeństwa w Samsungu są znakomici" - stwierdził Ahn.

Rozwijając potencjał naukowy w Polsce, Samsung obok centrum R&D zdecydował o budowie sieci inkubatorów dla firm technologicznych. Od roku działa inkubator w Rzeszowie, a wiceprezes Samsunga zapowiedział otwarcie kolejnego w Lublinie.

"Młode pokolenie ma błyskotliwe pomysły, ale często nie posiada wystarczających możliwości do pokazania swojego potencjału. Dlatego uruchomiliśmy w ub.r. program skierowany właśnie do młodych pokoleń [inkubator w Rzeszowie]. W tym roku szykujemy kolejne takie wydarzenie w Lublinie" - wskazał Ahn.

Zaznaczył, że głównym celem jest tworzenie przestrzeni dla młodych przedsiębiorców, tak aby mieli "możliwości materializowania swoich pomysłów" z pomocą mentorów Samsunga, a następnie nawet ich komercjalizacji.

"Chcemy również inspirować najmłodsze generacje, aby wiedziały, że istnieje konkretna ścieżka i jeśli mają pomysły, to mogą się nimi podzielić i dążyć do osiągnięcia ambitnych celów. W Samsungu chcemy przyczynić się do osiągania takich efektów. Wiemy, że jest to także częścią programu rządowego, więc chcemy tu pomóc i traktujemy to jako misję" - podkreślił wiceprezes koreańskiego koncernu.

W programie inkubatora w Lublinie Samsung będzie wspierać różne obszary, ale cyberbepieczeństwo będzie jednym kluczowych zagadnień jakiemu chce poświęcić działalność ten inkubator.

"Tak więc jeśli młode pokolenie Polaków ma wartościowe koncepcje w tym zakresie nasz inkubator w Lublinie będzie idealnym miejscem na ich rozwój" - podsumował Ahn.

Samsung Electronics Co., Ltd. jest jednym ze światowych liderów w dziedzinie technologii.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)