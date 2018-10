"W 2020 r. zdolność operacyjną osiągnie baza obrony przeciwrakietowej w Redzikowie, które będzie wymagała stałego stacjonowania wojsk amerykańskich w liczbie większej aniżeli obecnie" - pisze szef MSZ we wtorkowym wydaniu gazety.

Czaputowicz podkreślił, że stacjonowanie żołnierzy amerykańskich na mocy umów dwustronnych to "przyjęta praktyka". "Jest tak m.in. we Włoszech, w Hiszpanii, Norwegii, Portugalii, Grecji oraz w Niemczech. Niedawno Kongres USA zaakceptował wysłanie do Niemiec kolejnych 1500 żołnierzy w ramach tworzenia nowego związku taktycznego, na skutek czego amerykańska obecność w tym państwie wzrośnie do 37 tys. żołnierzy" - czytamy w artykule szefa MSZ.

Przekonuje w nim również, że zwiększona, stała obecność wojskowa USA w Polsce "przyczyni się do umocnienia zdolności do obrony i odstraszania, zniweluje podwójne standardy i umocni zasadę niepodzielności bezpieczeństwa europejskiego". "To dobre rozwiązanie dla Polski, dla regionu i dla całej wspólnoty euroatlantyckiej. Liczymy na zrozumienie naszych intencji i życzliwość ze strony członków tej wspólnoty" - napisał szef MSZ. (PAP0