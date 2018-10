Wskaźnik Stoxx Europe 600 spadł po rozpoczęciu wtorkowego handlu o 0,8 proc. po słabym starcie sezonu publikacji wyników kwartalnych spółek z regionu.

Negatywnie na rynkowy sentyment wpływają też obawy o budżet Włoch, a także rosnący niepokój o perspektywy dla gospodarki Chin.

Po poniedziałkowej huśtawce na giełdzie w Mediolanie we wtorek możliwa jest dalej niestabilność - wskazują analitycy.

Komisja Europejska może zdecydować czy formalnie wydać bezprecedensową decyzję dot. budżetu Włoch. Na razie nie widać większych oznak złagodzenia napięć pomiędzy włoskim populistycznym rządem a UE w związku z planami Włochów dot. wyższego od oczekiwań deficytu budżetowego.

Komisja Europejska jeszcze nigdy nie prosiła państwa członkowskiego UE o wycofanie, korektę i ponowne przesłanie planu budżetowego, ale komisarze KE stwierdzili już, że plany budżetowe Włochów naruszają unijne przepisy i poprosili włoski rząd o zmiany - ale na razie nie ma ze strony Włoch żadnej reakcji.

Tymczasem Confindustria, główne lobby pracodawców we Włoszech, poddaje w wątpliwość cel wzrostu gospodarczego włoskiego rządu na 2019 r. - na poziomie 1,5 proc. - oceniając, że "wydaje się on bardzo mało prawdopodobny".

Na giełdach w Azji we wtorek notowano duże spadki indeksów. "Rynki nadal niepokoją się o chińską gospodarkę" - mówi Liang Jinxin, strateg Tianfeng Securities Co.

Chiński bank centralny ogłosił wprowadzenie nowych środków wspierających gospodarkę, po tym jak w weekend prezydent Chin Xi Jinping zadeklarował pomoc dla chińskiego sektora prywatnego w kraju w obawie, że spór handlowy w USA może zaszkodzić wzrostowi w chińskiej gospodarce.

"Środki te są kontynuacją - zwiększających zaufanie - komentarzy ze strony chińskich decydentów i starają się pokazać, że władze Chin radzą sobie z obietnicami wsparcia sektora prywatnego" - mówi Yao Wei, ekonomista Societe Generale SA ds. Chin.

"Jeśli wysiłki te będą kontynuowane, to z pewnością będą pozytywne dla wsparcia zaufania inwestorów co do długoterminowych reform w Chinach" - dodaje.

Na giełdach w Europie we wtorek tanieją akcje spółki Bayer - o 8 proc. - po uznaniu przez amerykański sąd winy Monsanto, przejętego przez Bayer, w sprawie rakotwórczego działania jednego ze składników chwastobójczego środka Roundup.

Akcje spółki ASM tanieją aż o 32 proc., najmocniej od stycznia 2008 r., w reakcji na obniżkę szacunków EBIT w IV kw.

Na rynku walutowym euro tanieje o 0,1 proc. do 1,1457 USD, brytyjski funt zwyżkuje o 0,05 proc. do 1,2966 USD, a japoński jen drożeje o 0,4 proc. do 112,38 za dolara USA.

Rentowność 10-letnich UST zniżkuje o 5 pkt. bazowych do 3,15 proc.

Ropa WTI na NYMEX tanieje o 0,6 proc. do 68,96 USD za baryłkę.

Złoto drożeje o 0,8 proc. do 1.2332,08 USD za uncję - najwyżej od 14 tygodni.

Poniżej indeksy w Europie - godz. 09.50

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3163,34 -0,84 DAX Niemcy 11384,23 -1,22 FTSE 100 W.Brytania 6993,48 -0,70 CAC 40 Francja 5006,59 -0,92 IBEX 35 Hiszpania 8742,90 -0,72 FTSE MIB Włochy 18903,99 -0,33

(PAP Biznes)