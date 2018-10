Podczas wspólnej konferencji prasowej we wtorek w Berlinie z prezydentem Andrzejem Dudą Steinmeier zapowiedział, że w czasie rozmów prezydenci poruszą m.in. temat spójności Europy.

"Łączy nas znacznie więcej niż nas dzieli. Mimo to wiadomo, że istnieją różnice poglądów w kwestii, którą jeszcze dzisiaj poruszymy. To nie jest tylko troska niemiecka, to jest troska całej Europy związana z reformą wymiaru sprawiedliwości" - powiedział prezydent RFN.

Nawiązał w tym kontekście do piątkowego postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE. "Mam nadzieję, że rząd polski znajdzie odpowiednią drogę respektującą orzecznictwo europejskie" - oświadczył Steinmeier.

Trybunał Sprawiedliwości UE zdecydował 19 października o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów. (PAP)

autorzy: Marceli Sommer, Marzena Kozłowska