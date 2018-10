PGE Ventures zainteresował w startup IC Solutions



Warszawa, 23.10.2018 (ISBnews) - PGE Ventures - fundusz z grupy kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zainwestował w start-up IC Solutions, który opracował długopis cyfrowy, podała grupa.

"Kolejna inwestycja PGE Ventures świadczy o dużym zaangażowaniu naszego zespołu w poszukiwanie najbardziej innowacyjnych i perspektywicznych start-upów. Tym razem do naszego portfela dołącza IC Solutions - spółka, której rozwiązanie może być stosowane wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z dużym przepływem dokumentów w formie papierowej. Inwestycja w IC Solutions wpisuje się w nasze kryteria inwestycyjne i jesteśmy zadowoleni, że udało nam się wypracować satysfakcjonującą dla wszystkich stron formułę współpracy" - powiedział prezes PGE Ventures Piotr Czak, cytowany w komunikacie.

IC Solutions to spółka, która oferuje innowacyjne rozwiązanie w obszarze digitalizacji danych. Głównym produktem spółki jest IC Pen - system wykorzystujący długopis cyfrowy, który umożliwia jednoczesne tworzenie dokumentów w wersji tradycyjnej i cyfrowej. Dodatkowo, rozwiązanie zachowuje cechy biometryczne podpisu, co pozwala na podpisywanie dokumentów wiążących prawnie (np. umów, oświadczeń, protokołów).

Głównym odbiorcą technologii IC Solutions są wszystkie sektory, w których papierowy obieg dokumentów odgrywa duża rolę, czyli przede wszystkim administracja państwowa, sektor bankowy i ubezpieczeniowy, służba zdrowia oraz przemysł ciężki.

"Docelowo IC Solutions może znaleźć zastosowanie również w grupie kapitałowej PGE, ponieważ rozwiązanie to wykorzystać można w obszarze automatyzacji i optymalizacji procesów zarówno w segmentach wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii, jak i procesów wsparcia prowadzonych w centrali" - dodał Czak.

"Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się przekonać PGE Ventures do nas i naszego projektu. Czujemy ogromny potencjał w możliwości współpracy i szczerze wierzymy, że PGE Ventures pozwoli nam wejść na kolejny, wyższy poziom. W szerszym ujęciu bardzo nas cieszy, że spółki Skarbu Państwa inwestują w polskie technologie i dają im szansę na wzrost i zmianę skali w jakiej działają. Tym bardziej, że w każdej z nich nasze rozwiązanie może w znaczący sposób usprawnić procesy i tym samym generować oszczędności. Mamy nadzieję, że z udziałowcem tak wartościowym jak PGE Ventures będziemy realizować wdrożenia IC Pen na szeroką skalę pozwalając wszystkim stronom osiągać wymierne korzyści" - powiedział prezes IC Solutions Rafał Witkowski.

PGE Ventures to powołany w ramach grupy kapitałowej PGE fundusz corporate venture capital, którego celem jest inwestowanie w start-upy. Fundusz wykorzystuje dźwignię finansową dostępną m.in. w programach PFR Ventures, ale dysponuje również własnymi środkami przeznaczonymi na projekty, które posiadają strategiczne znaczenie dla grupy i wpisują się w jej łańcuch wartości. Obok IC Solutions, w portfelu inwestycyjnym PGE Ventures znajdują się również: PiMerge, Scanway, Abyss Glass, Lerta oraz Altlight.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)