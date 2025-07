800+ tylko z ważnym wnioskiem - nowe przepisy od czerwca 2025

Świadczenie 800 plus przysługuje rodzicom dzieci do 18. roku życia – niezależnie od dochodu. Jednak od 1 czerwca 2025 roku obowiązują nowe przepisy. Teraz, by otrzymać świadczenie, dziecko musi realizować obowiązek edukacyjny w polskiej placówce oświatowej – dotyczy to zarówno przedszkoli, jak i szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. ZUS ma prawo weryfikować ten warunek i może zażądać dokumentów potwierdzających uczęszczanie do szkoły.

Wypłaty 800+ – kiedy ZUS przelewa świadczenie?

ZUS realizuje wypłaty 800+ w konkretnych terminach każdego miesiąca: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. lub 22. dnia. Jeżeli data wypłaty przypada na weekend lub święto, przelew pojawia się wcześniej. Pieniądze trafiają na konto wskazane przy składaniu wniosku.

Nowy okres rozliczeniowy 800+ – od czerwca 2025

Aktualny okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2025 do 31 maja 2026. Aby nie stracić wypłat, trzeba było złożyć nowy wniosek. Nabór rozpoczął się 1 lutego. Rodzice, którzy zrobili to do 30 kwietnia, zachowali ciągłość wypłat.

Spóźnieni rodzice, którzy złożyli wniosek w maju, otrzymają świadczenie w lipcu z wyrównaniem za czerwiec. Natomiast ci, którzy wniosek złożyli do końca czerwca, muszą liczyć się z dwumiesięczną przerwą i otrzymają łącznie 1600 zł w sierpniu – jako wyrównanie za czerwiec i lipiec.

1600 zł z ZUS w sierpniu – dla kogo?

W sierpniu podwójne świadczenie – 1600 zł – otrzymają rodzice, którzy złożyli wniosek o 800+ po 31 maja, ale najpóźniej do 30 czerwca 2025. ZUS wypłaci wówczas:

800 zł za lipiec,

800 zł jako wyrównanie za czerwiec.

To jednorazowy przelew, który ma uzupełnić zaległe wypłaty.

Gdzie i jak złożyć wniosek o 800+?

Wnioski o świadczenie 800 plus można składać wyłącznie online – do wyboru są: