Strajk protestujących związkowców zostaje zawieszony do wtorku do godziny 22.30; wznowienie rozmów między przedstawicielami zarządu a protestującymi odbędzie się we wtorek o godz. 10. - poinformował w poniedziałek szef Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT Adam Rzeszot.