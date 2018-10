mBank oczekuje kosztów ryzyka w górnej granicy widełek 70-80 pb w całym roku



Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - mBank oczekuje, że w IV kwartale koszty ogółem wzrosną w porównaniu z III kw. br. Bank oczekuje kosztów ryzyka w wyższym przedziale widełek 70-80 pkt w całym 2018 roku, poinformował wiceprezes ds. finansów Andreas Böger.

"W IV kwartale spodziewam się, że koszty będą rosły kwartał do kwartału" - powiedział Böger podczas konferencji prasowej.

Koszty ogółem wyniosły 510,6 mln zł w III kw. wobec 487,9 mln zł kwartał wcześniej i 470,4 mln zł w III kw. 2018 r.

Koszty ryzyka w III kw. wyniosły 82 pkt, zaś w skali 12 miesięcy wyniosły 80 pkt.

"Po stronie kosztów ryzyka widzimy w trzecim kwartale 82 pkt bazowych. Zgodnie z prognozą, może to być 70-80 w całym roku, a więc jesteśmy w wyższym przedziale widełek 70-80 pkt bazowych" - powiedział Böger.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 r.

(ISBnews)