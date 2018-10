Japoński producent elektroniki użytkowej Sony podniósł prognozy dotyczące zysku operacyjnego za bieżący rok obrachunkowy do rekordowego poziomu 870 mld jenów (7,7 mld dol.) - podała we wtorek agencja Kyodo. Dobry wynik to efekt silnej sprzedaży działów gier i muzyki.