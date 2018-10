PKP Cargo zawrze umowy o ok. 300 mln zł dofinansowania projektów intermodalnych



Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - PKP Cargo podpisze wkrótce z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) umowy o ok. 300 mln zł dofinansowania do trzech inwestycji w segmencie przewozów intermodalnych, podała spółka. Pieniądze będą pochodzić z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

"Wspomniana wyżej kwota pokryje ok. połowy planowanych wydatków na wszystkie projekty. Dwa zadania będzie realizować PKP Cargo S.A. Pierwsze to zakup wielosystemowych lokomotyw i wagonów przeznaczonych do przewozów intermodalnych. W tym przypadku dofinansowanie wyniesie prawie 94,4 mln zł. Drugie zadanie dotyczy zakupu platform intermodalnych, na co PKP Cargo S.A. otrzyma niemal 183,5 mln zł z funduszy unijnych. Za trzecią inwestycję odpowiadać będzie spółka PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze. Ponad 12,8 mln zł dofinansowania zostanie przeznaczone na modernizacją i rozbudowę terminala intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia" - czytamy w komunikacie.

Wszystkie projekty zostały zgłoszone w ramach konkursu prowadzonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, którego wyniki zatwierdziło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Wkrótce zostanie podpisana umowa dotycząca dofinansowania wspomnianych wyżej zadań, podano także.

"Cieszy nas to, że projekty złożone przez Grupę PKP Cargo zostały pozytywnie ocenione. Uzyskane dofinansowanie pomoże nam w realizacji strategii rozwoju grupy, której jednym z priorytetów jest rozwój przewozów intermodalnym w Polsce i za granicą. Ten sektor przewozów kolejowych rozwija się bardzo dynamicznie i na pewno klienci będą zamawiać u nas coraz więcej usług intermodalnych. Dlatego też przygotowujemy terminal w Małaszewiczach do przyjmowania większego potoku kontenerów transportowanych między Chinami a Unią Europejską w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku" - powiedział prezes Czesław Warsewicz, cytowany w materiale.

Spółka zastrzega, iż trzy projekty dofinansowane przez CUPT nie będą jedynymi zadaniami inwestycyjnymi, które Cargo będzie realizować w segmencie przewozów intermodalnych.

"Bez czekania na rozstrzygnięcie konkursu CUPT, PKP Cargo kupiło w Newagu nowe lokomotywy Dragon 2, rozpisano też jeszcze we wrześniu br. przetarg na zakup około tysiąca platform intermodalnych" - podsumowano.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)