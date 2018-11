Bank Pekao chce dywidendy za 2018 r. nominalnie nie niższej niż za 2017 r.



Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Zarząd Banku Pekao zamierza zarekomendować wypłatę dywidendy z zysku za 2018 r. co najmniej w takiej samej kwocie w ujęciu nominalnym, jak za ubiegły rok, poinformował prezes Michał Krupiński.

"Realizacja strategii odzwierciedlona w wynikach banku pozwala nam podtrzymać naszą rekomendację wysokiej dywidendy za rok 2018, co najmniej w takiej samej kwocie w ujęciu nominalnym, jak za ubiegły rok" - powiedział Krupiński, cytowany w komunikacie.

W czerwcu br. akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali o przeznaczeniu 2,07 mld zł z zysku za rok 2017 na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 7,9 zł na akcję. W ubiegłym roku akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 2,28 mld zł, co oznaczało wypłatę w wysokości 8,68 zł na akcję.

W I-III kw. 2018 r. bank miał 1 537,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 421 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 1 650,8 mln zł wobec 1 472,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)