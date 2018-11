Provident: Polacy planują przeznaczyć na święta średnio 719 zł



Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Na zorganizowanie świąt Polacy chcą przeznaczyć średnio 719 zł, czyli niemal tyle samo, co w dwóch poprzednich latach, wynika z badania Barometr Providenta. Połowa ankietowanych zadeklarowała jednak, że choć kupi wszystkie potrzebne na święta produkty, to ograniczy się do tych najtańszych. Jednocześnie zmalała liczba osób, którym wcześniej brakowało środków na tradycyjne świąteczne wydatki.

"W tym roku na wszystkie wydatki związanie z organizacją Świąt Bożego Narodzenia przeznaczymy średnio 719 zł - tak zadeklarowali respondenci Barometru Providenta. Budżet w niemal identycznej wysokości wskazywały też osoby biorące udział w dwóch poprzednich edycjach badania (721 zł w 2017 roku i 722 zł w 2016 roku)" - czytamy w komunikacie.

Najwięcej na święta - średnio 812 zł - chcą w tym roku przeznaczyć osoby w wieku 40-59 lat. Najniższy budżet zadeklarowali seniorzy - średnio 554 zł, a osoby w wieku 15-24 lata - 622 zł. W podziale na płeć z kolei, to mężczyźni deklarują nieco większe sumy - średnio przeznaczą na ten cel o 20 zł więcej od kobiet, podano również.

"Ciekawa różnica w wydatkach świątecznych ujawnia się w grupie osób zamożnych. Osoby dobrze zarabiające i oszczędzające nie zamierzają szaleć z wydatkami na święta, łączna kwota ich wydatków średnio zamknie się w 1 000 zł. Natomiast ci, którzy, którzy nie odkładają na czarną godzinę, planują budżet znacznie przekraczający tę kwotę. Wśród nich są osoby młode, pracujące, bezdzietne lub z gospodarstw jedno- czy dwuosobowych. Na drugim biegunie pozostaje 10-proc. odsetek osób, które deklarują, że na co dzień żyją bardzo skromnie. W tych gospodarstwach łączny koszt zakupów świątecznych nie przekroczy 400 zł" - powiedziała ekspert ds. badań rynkowych w Provident Polska Anna Karasińska, cytowana w materiale.

Porównując tegoroczne dane z 2017 rokiem, można zauważyć jednak, że odsetek osób, które nie mogły sobie pozwolić nawet na podstawowe tradycyjne wydatki związane ze świętami, spadł o 5 pkt proc. - obecnie jest to grupa 10% respondentów. Głównie są to osoby do 24. roku życia i w wieku okołoemerytalnym, czyli powyżej 60. roku życia, osoby mieszkające samotnie lub w gospodarstwach wieloosobowych (pow. 5 osób w rodzinie) czy pozostające bez pracy, wskazano również.

Z badania Barometr Providenta wynika też, że Polacy racjonalnie podchodzą do świątecznych zakupów i nie planują wydatków ponad stan. 70% badanych zamierza sfinansować Boże Narodzenie ze swoich bieżących dochodów. Nieco częściej niż w ubiegłym roku (40% - 2017, 47% - 2018) respondenci wskazywali także, że naruszą swoje oszczędności, by sfinansować zakupy świąteczne. Niewielki odsetek Polaków chce wspomóc się pożyczką – 4% planuje w tym celu zwrócić się do rodziny, a 3% do banku lub innej instytucji finansowej.

"Świąteczne zakupy mogą być wyzwaniem dla domowego budżetu, dlatego warto zaplanować je odpowiednio wcześniej. Niektóre wydatki, jak choćby koszty prezentów, możemy rozłożyć w czasie, żeby nie zostawiać ich na gorący grudniowy okres. Ważne, aby podczas zakupów decydować się tylko na wydatki, na które nas stać, i nie przekraczać naszych finansowych możliwości" - podkreśliła kierownik biura prasowego i komunikacji wewnętrznej w Provident Polska Karolina Łuczak.

Co piąty uczestnik badania chciałby w tym roku znaleźć pod choinką odzież. Taki sam odsetek pytanych liczy, że w świątecznych pudełkach znajdzie kosmetyki lub perfumy. Kobiety i mężczyźni mają jednak odmienne oczekiwania odnośnie prezentów. 27% kobiet chciałoby dostać kosmetyki, a co czwarty mężczyzna liczy na elektronikę. Niewielkim zainteresowaniem cieszą się natomiast prezenty związane z kulturą. Książkę za wymarzony upominek uznaje zaledwie 6% respondentów, a płytę z muzyką - 4%, podsumowano.

"Barometr Providenta" to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze zrozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zrealizował PBS w dniach 19-21 października 2018 r. na ogólnopolskiej próbie n=1000 Polaków w wieku 15+

(ISBnews)