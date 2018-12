Na początku grudnia portal Wirtualnemedia.pl informował, że ofertę zakupu Eurozetu złożyła m.in. Grupa Fratria. Wydawca "Sieci" zawnioskował do Banku Pekao o przyznanie kredytu na sfinansowanie tej transakcji.



Według nieoficjalnych ustaleń portalu, Fratria złożyła Czech Media Invest taką deklarację, iż ma zapewnione finansowanie wraz z ofertą. Wirtualnemedia.pl podały, że Bank Pekao zgodził się na udzielenie Fratrii kredytu na sfinansowanie przejęcia Eurozetu, a jego wartość może wynieść około 51 mln euro.



Nie oznacza to jednak, że transakcja została zamknięta. Przy stole negocjacyjnym nadal znajdują się ZPR Media, Agora i PMPG Polskie Media, podkreślono.



"Oferty formalnie są teraz kompletowane, wraz z potwierdzeniem finansowania. Będą ponownie analizowane przez Czechów" - powiedziały portalowi osoby znające kulisy negocjacji.



Według ustaleń Wirtualnemedia.pl, PMPG Polskie Media porozumiały się z jednym z funduszy inwestycyjnych. Agora sięgała po finansowanie w stronę Sorosa. Zaś ze strony ZPR Media zakupem Radia Zet zainteresowany jest przewodniczący rady nadzorczej Zbigniew Benbenek, który złożył ofertę samodzielnie, w oparciu o zasoby własne. Wbrew wcześniejszym deklaracjom nowego właściciela Radia Zet nie uda się wyłonić w tym roku. Transakcja jest w toku, ale decyzja Czech Media Invest przesunie się najwcześniej na styczeń, wskazano również.



Eurozet został wystawiony na sprzedaż kilka miesięcy po kupnie go przez Czech Media Invest od francuskiego koncernu Lagardère. Czeska firma przejęła Eurozet razem z aktywami radiowymi Lagardère w Czechach, Rumunii i na Słowacji, płacąc 73 mln euro. Transakcję ogłoszono w kwietniu br., a w czerwcu zgodę na jej realizację w naszym kraju wyraził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pod koniec października pojawiły się informacje, że Czech Media Invest szykuje się do sprzedaży Eurozetu. O grupę radiową od początku starają się Agora, ZPR Media i PMPG Polskie Media. To właśnie wydawca "Wprost" miał być pierwszym faworytem w wyścigu o przejęcie Radia Zet. Potencjalni kupcy nie potwierdzają ani nie dementują doniesień o tym, że negocjują przejęcie, przypomniał portal.



Do Eurozetu należą Radio Zet, Antyradio, Meloradio (do września ub.r. działające pod nazwą ZET Gold) i Chillizet oraz serwisy internetowe, a także spółka Studio ZET produkująca reklamy radiowe i telewizyjne oraz agencja eventowa Eurozet Live. W ub.r. firma zanotowała spadek wpływów sprzedażowych o 2,9% do 171,9 mln zł oraz wzrost zysku ze sprzedaży o 14% do 38,1 mln zł.



