Europejskie indeksy, godz. 10.05

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 2971,94 -0,94 -3,90 -5,77 -16,77 -15,18 DAX Niemcy 10542,19 -0,65 -2,98 -6,24 -19,59 -18,39 FTSE 100 W.Brytania 6686,95 -0,37 -2,31 -5,15 -12,06 -13,02 CAC 40 Francja 4648,37 -0,94 -4,23 -6,57 -13,69 -12,50 IBEX 35 Hiszpania 8538,20 -0,68 -3,92 -4,71 -17,14 -14,99 FTSE MIB Włochy 18371,04 -1,11 -2,85 -1,92 -17,40 -15,93

W Stoxx Europe 600, indeksie szerokiego europejskiego rynku, spadają wszystkie sektory, a najmocniej zniżkują spółki nieruchomościowe oraz ochrony zdrowia. Relatywnie najlepiej radzi sobie sektor IT i surowce.

Futures na DJI spadają o 0,5 proc., a na S&P 500 zniżkują o 0,6 proc.

Dolar umocnił się po tym, jak chińska agencja prasowa Xinhua podała, że Chiny odejdą od określania polityki pieniężnej jako "neutralnej" i planują, by ostrożna polityka w przyszłym roku zachowywała równowagę między zacieśnieniem i luzowaniem.

Chiny mają także wprowadzić znaczące cięcia opłat i podatków.

Inwestorów niepokoi niepewność związana z sytuacją budżetową i polityczną w USA.

Szef Pentagonu James Mattis ogłosił w czwartek swoje przejście na emeryturę pod koniec lutego 2019 r.

James Mattis, który często spierał się z prezydentem Trumpem w fundamentalnych kwestiach związanych z polityką bezpieczeństwa USA, w opublikowanym w czwartek czasu miejscowego (w piątek nad ranem w Polsce) liście ze swoją rezygnacją z przekorą zaznaczył, że tak jak prezydent ma prawo do mianowania na jego miejsce kogoś z poglądami bliższymi jego własnych, on z kolei ma prawo do rezygnacji ze stanowiska szefa resortu obrony.

W USA wzrosło ryzyko, że nie zostanie uchwalony budżet, co pozbawi rząd finansowania i oznacza tzw. shutdown.

W nocy z czwartku na piątek Izba Reprezentantów amerykańskiego Kongresu uchwaliła przyznanie 5 mld dolarów na budowę muru na granicy USA-Meksyk. Wcześniej prezydent Donald Trump groził, że nie podpisze przyjętego w tym tygodniu prowizorium budżetowego, jeśli nie znajdą się w nim środki na realizację jego sztandarowej obietnicy wyborczej.

Dotację na mur musi jeszcze zatwierdzić kontrolowany przez Demokratów Senat.

We Francji podano końcowy odczyt PKB za III kwartał. Gospodarka Francji wzrosła o 1,4 proc. rdr, tyle ile szacowano wcześniej.

O 10.30 inwestorzy poznają końcowy odczyt PKB za III kwartał w Wielkiej Brytanii, a o 14.30 trzecie wyliczenie PKB USA w III kwartale.

Kolejne dane napłyną z USA o 16.00. Rynek pozna dynamikę wydatków i dochodów Amerykanów w listopadzie, a także odczyt deflatora PCE, preferowanej przez Fed miary inflacji.

Indeks dolara do koszyka walut wrośnie o 0,3 proc. do 96,5. EUR/USD spada o 0,25 proc. do 1,143.

Rentowność 10-letniego bunda rośnie o 1 pb do 0,24 proc., a amerykańskich treasuries spada o 1 pb do 2,79 proc.

Ropa WTI drożeje o 0,7 proc., a miedź na Comex zniżkuje o 0,2 proc.