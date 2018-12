Port Lotniczy Warszawa-Modlin przekroczył 3 mln pasażerów w 2018 r.



Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Port Lotniczy Warszawa-Modlin po raz pierwszy w swej historii przekroczył liczbę 3 mln pasażerów rocznie, podał port.

"Osiągnięcie takiej liczby pasażerów, i to w ciągu zaledwie jednego roku, pokazuje dynamiczny rozwój ruchu na tym lotnisku. Pasażerowie chcą latać z naszego portu. Obserwujemy też coraz większe zainteresowanie podmiotów gospodarczych naszym lotniskiem. Jak widać np. po ubiegłotygodniowej inicjatywie PKN Orlen, który chce zbudować u nas nowoczesną bazę paliwową, nasza infrastruktura jest tu systematycznie udoskonalana i powiększana. Skorzysta na tym nie tylko nasze lotnisko czy nawet cały region, ale także statystyczny pasażer, który zyska większy komfort i wygodę" - powiedział p.o. prezesa Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Leszek Chorzewski.

"Cieszymy się bardzo z przewiezienia w tym roku 3 milionów pasażerów z/do Warszawy Modlin, gdzie nasi pasażerowie mają do wyboru aż 50 kierunków, mogą także korzystać z kolejnych udogodnień w ramach programu "Always Getting Better" oraz jeszcze niższych cen biletów" - dodała Olga Pawlonka z Ryanair.

12 grudnia br. Port Lotniczy Warszawa-Modlin potwierdził prognozę przekroczenia po raz pierwszy w historii lotniska liczby 3 mln pasażerów rocznie.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin istnieje od 2012 roku. Obsługuje regularne rejsy w ponad 50 kierunkach, a także czartery. W listopadzie 2018 r. do portu przyleciał 14-milionowy pasażer.

(ISBnews)