Ronson planuje skupić do 2,5 mln akcji własnych po 2,1 zł za szt.



Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Ronson Development zamierza skupić 2,5 mln akcji własnych stanowiących do 1,53% kapitału zakładowego po maksymalnej cenie 2,1 zł za sztukę, co odpowiada wartości księgowej akcji spółki, podała spółka. Łączna kwota przeznaczona na buyback to 2 mln zł.

"Jako zarząd, jesteśmy przekonani, że bieżąca wycena rynkowa akcji Ronson Development nie odzwierciedla ich wartości godziwej. Notowania akcji naszej spółki w ostatnim czasie oscylują znacząco poniżej wartości księgowej. Biorąc pod uwagę stabilną sytuację finansową spółki, a także popularne wskaźniki, takie jak cena do zysku (C/Z) czy cena do wartości księgowej (C/WK), obecną wycenę rynkową akcji należy uznać za bardzo atrakcyjną. Z tego też względu uważamy, że ograniczony skup akcji własnych leży w interesie spółki i jej wszystkich akcjonariuszy" - powiedział prezes Nir Netzer, cytowany w komunikacie.

Akcje mogłyby być nabywane w ramach transakcji giełdowych lub w drodze dobrowolnej oferty złożonej wszystkim akcjonariuszom (i proporcjonalnej redukcji zapisów w przypadku, gdy oferty sprzedaży przekroczą łączny limit akcji, jaki zamierza nabyć spółka), podano dalej.

"Zgodę na przeprowadzenie programu skupu akcji własnych muszą jeszcze wydać akcjonariusze Ronson Development. Stosowna uchwała zostanie poddane pod głosowanie podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 24 stycznia 2019 r." - czytamy także.

Szczegółowe warunki nabycia akcji (w tym cenę lub przedział ceny nabycia akcji) będą ustalane przez zarząd, po uprzednim zatwierdzeniu przez radę nadzorczą spółki.

"Proponowany przez Ronson Development buyback jest uzupełnieniem polityki spółki, zakładającej regularne dzielenie się wypracowywanymi zyskami z akcjonariuszami. Przypomnijmy, że Ronson Development wprowadził w tym roku coroczną minimalną dywidendę w wysokości blisko 10 mln zł, tj. 0,06 zł na akcję. Taka właśnie kwota trafiła do akcjonariuszy spółki w październiku br." - czytamy także.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2017 r. sprzedała 815 lokali.

(ISBnews)