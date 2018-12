Getin Noble Bank ma porozumienie m.in z Talanx i Meiji Yasuda ws. TU Europa



Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank zawarł z Talanx International AG z siedzibą w Hanowerze i Meiji Yasuda Life Insurance Company, z siedzibą w Tokio oraz Getin Holding aneks do porozumienia transakcyjnego z dnia 20 marca 2014 r. ws. posiadanych przez emitenta akcjami TU Europa, podał GNB.

"Emitent zobowiązał się do nierozporządzania posiadanymi przez emitenta akcjami TU Europa w liczbie 858 334 przez okres kolejnych 5 lat od daty 1 czerwca 2022 r. i zawarcia w związku tym stosownej umowy z Talanx i Meiji Yasuda (lock-up emitenta) oraz Getin Holding zobowiązał się do nierozporządzania posiadanymi przez Getin Holding akcjami TU Europa w liczbie 705 079 przez okres kolejnych 5 lat od daty 1 czerwca 2022 r. i zawarcia w związku tym stosownej umowy z Talanx i Meiji Yasuda (lock-up Getin Holding) oraz (łącznie 'Akcje TU Europa')" - czytamy w komunikacie.

W przypadku naruszenia przez emitenta lub Getin Holding zobowiązań do nierozporządzania akcjami TU Europa w wyżej wskazanym okresie skutkującego niemożliwością wykonania przez Talanx (lub podmiot wskazany przez Talanx) opcji kupna, emitent i Getin Holding będą solidarnie zobowiązani do zapłaty na rzecz Talanx kary umownej w wysokości 50 mln euro, podano także.



"Zmienione zostały warunki wykonania opcji kupna oraz opcji sprzedaży przysługujących odpowiednio Talanx (lub podmiotowi wskazanemu przez Talanx) oraz Getin Holding w odniesieniu do Akcji TU Europa (w tym akcji TU Europa będących w posiadaniu emitenta), w tym sposób obliczania ceny ich wykonania" - czytamy dalej.



GNB złożył Getin Holding nieodwołalną ofertę sprzedaży wszystkich 858 334 posiadanych akcji TU Europa ze cenę odpowiadającą cenie po jakiej Getin Holding będzie zobowiązany do sprzedaży akcji TU Europa w ramach realizacji opcji kupna przysługujących Talanx (lub podmiotowi wskazanemu przez Talanx). Oferta może zostać przyjęta przez Getin Holding w przypadku wykonania przez Talanx (lub podmiot wskazany przez Talanx) opcji kupna przywołanych w poprzednim zdaniu, podano także.



"GNB informuje, że zawarł z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. oraz Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., aneks do umowy incentive agreement wprowadzający zmiany do systemu wynagrodzenia dodatkowego dla incentivees (w tym emitenta) oraz dostosowujący jej zapisy do zmian dokonanych we frame incentive agreement" - podsumowano.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

(ISBnews)