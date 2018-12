Włochy: Skonfiskowano proch do petard, którym można by wysadzić dzielnicę

Źródło: PAP

Na południu Włoch karabinierzy skonfiskowali w sobotę 25 kilogramów prochu i inne materiały wybuchowe do produkcji petard, za pomocą których - jak przyznali - można by wysadzić w powietrze całą dzielnicę. To największa konfiskata przed tegorocznym sylwestrem.