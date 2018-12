2018 rok upłynął pod dyktando dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy - ocenił wydział prasowy - biuro promocji ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej w niedzielnej informacji "Rynek pracy na plus. Podsumowanie 2018 roku". Wydział przypomniał, że w 2018 r. systematycznie rosły pensje, jest coraz niższa stopa bezrobocia i rekordowa liczba - 16,6 mln pracujących Polaków. Uchwalono też kilka przepisów, które ułatwiają życie pracodawców - zaznaczyło biuro.

W 2017 roku przeciętna liczba pracujących wyniosła 16,4 mln osób, a w trzecim kwartale obecnego - rekordowe ponad 16,6 mln osób. Wzrósł też wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 - do 71 proc. a w grupie wszystkich osób aktywnych zawodowo według badania BAEL - w II kwartale 72,4 proc. w III nawet 72,8 proc.as

Stopa bezrobocia pod koniec 2017 r. wynosiła 6,6 proc., a ten rok kończymy ze wskaźnikiem 5,8 proc. w listopadzie - z ok. 951 tys. osób. osób. To sporo mniej niż przed rokiem, kiedy bez pracy było ok. 1,1 mln osób - przypomniał resort. Stopa bezrobocia jest też jedna z najniższych w Unii Europejskiej - według metodologii Eurostatu wynosiła – w październiku 3,8 proc. - znacznie poniżej średniej unijnej – 6,7 proc. Systematycznie poprawia się też sytuacja młodych osób na rynku pracy - wynosi obecnie 12,7 proc i spada udział osób długotrwale bezrobotnych - stanowią obecnie 55 proc. wszystkich zarejestrowanych w urzędach pracy. Od stycznia do października 307,8 tys. osób korzystało z aktywnych programów na rynku pracy - jedna szósta to osoby w wieku 50 plus.

Z danych resortu rodziny i pracy wynika, że rosną pensje Polaków - przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2018 roku wyniosło 4 tys. 966 zł i 61 gr - więcej o 7,7 proc. niż przed rokiem. Płaca minimalna wynosiła w 2018 r. 2 tys. 100 zł, a w 2019 sięgnie 2 tys. 250 zł przy minimalnej stawce godzinowej 14,7 zł czyli o złotówkę więcej niż w 2018 r.

W 2018 r. weszło w życie indywidulane konto do przelewów do ZUS i zwolnienia lekarskie obowiązkowo w formie elektronicznej - do 17 grudnia 38,4 tys. lekarzy wystawiło ich ponad 1,3 mln.

W 2018 roku wszedł w życie nowy typ zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców - w rolnictwie, ogrodnictwie i branży turystycznej wydawany przez starostowo. Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce legalnie - ok. 587 tys. z nich płaci składki do ZUS.

W dialogu społecznym był to rok przewodniczenia Radzie Dialogu Społecznego przez przedstawiciela rządu. Minister Rafalska prowadziła w radzie debaty m.in. o nowoczesnym szkolnictwie zawodowym, aktywnym starzeniu się społeczeństwa i nowych zasadach zamówień publicznych. Rada otrzymała do zaopiniowania ponad 500 projektów aktów prawnych - prawie 400 przedłożeń rządowych.

Wydział prasowy przypomina, że nowy rok przyniesie zmiany w ustawie o związkach zawodowych. Od 1 stycznia zakładać je i przystępować będą mogli wszyscy pracownicy, nie tylko zatrudnieni na etatach.(PAP)

autor: Aleksander Główczewski