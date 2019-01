W Laponii padł rekord zimna. Temperatura spadła do minus 32,2 stopnia C

Źródło: PAP

We wschodniej części fińskiej Laponii zanotowano w czwartek rano rekordowo niską temperaturę - minus 32,2 stopnia C. Poprzedni rekord tej zimy - minus 30,2 stopnia C - zanotowano 23 grudnia w środkowej Laponii.