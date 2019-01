Przychody Baltony wzrosły o 24% r: r do 38,8 mln zł w grudniu 2018 r.



Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 38,8 mln zł w grudniu 2018 r. i były wyższe o 24% w skali roku, podała spółka.

"Skonsolidowane przychody grupy kapitałowej za okres styczeń- grudzień 2018 wyniosły 480 192 tys. zł i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 32%" - czytamy w komunikacie.

Sklepy (Travel Retail) zrealizowały w grudniu przychody wysokości 32,18 mln zł (+64% r/r). Narastająco w okresie styczeń-grudzień przychody wzrosły o 64% r/r do 367 mln zł.

W segmencie Gastronomia (F&B) przychody w grudniu spadły o 10% r/r do 1,7 mln zł, zaś narastająco wzrosły o 7% r/r do 27,8 mln zł.

W segmencie B2B przychody spadły o 50% r/r do 4,9 mln zł w grudniu, zaś narastająco spadły o 25% r/r do 85,2 mln zł.

"Ostateczne dane dotyczące miesięcznej sprzedaży zostaną opublikowane w ramach odpowiedniego raportu okresowego. Dane sprzedażowe za okresy porównawcze różnią się od danych opublikowanych we wcześniejszych raportach bieżących głównie ze względu na różnice w kursach walut przyjętych do przeliczenia sprzedaży zrealizowanej w walutach obcych oraz korekty sprzedaży" - podsumowano.

Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)