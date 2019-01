Carrefour Polska podpisał umowę z serwisem zakupowym Szopi.pl



Warszawa, 14.01.2019 (ISBnews) - Carrefour Polska i firma On Demand, właściciel serwisu zakupowego Szopi.pl, nawiązali współpracę, podał Carrefour. Dzięki podpisanej umowie klienci serwisu zyskali dostęp do kilku tysięcy produktów z oferty Carrefour, a sieć uruchomiła kolejny kanał sprzedaży. Ten model współpracy to nowość na polskim rynku e-grocery.

"Ambicją Carrefour jest oferowanie innowacyjnych usług, które stanowią odpowiedź na realne potrzeby, oczekiwania i styl życia współczesnego klienta. Dlatego decydujemy się na wdrażanie pionierskich rozwiązań. To podejście jest kluczowym elementem strategii omnikanałowości, którą nasza sieć konsekwentnie realizuje w Polsce. Współpraca z Szopi.pl to kolejny krok na drodze dynamizacji oferty sieci, a także zapewnienia naszym klientom przyjemnych i praktycznych doświadczeń zakupowych bez względu na kanał sprzedaży, który wybiorą" - powiedział dyrektor marketingu, digital, IT, e-commerce i usług finansowych Carrefour Polska Michał Sacha, cytowany w komunikacie.

"Podpisana właśnie umowa jest dla nas ogromnym krokiem w rozwoju Szopi.pl. Jesteśmy pierwszym tego typu serwisem zakupowym w Polsce, który nawiązał współpracę z tak dużą siecią, jaką jest Carrefour. Dzięki niej nasi klienci zyskują dostęp do szerokiej oferty naszego partnera. To rewolucja na rynku e-grocery w Polsce" - dodał współtwórca i CEO Szopi.pl Zbigniew Płuciennik.

Na swojej stronie Szopi.pl udostępnia ofertę Carrefour w identycznej formie, jak na stronie internetowej sieci. Produkty są oferowane w tych samych cenach, a klienci mogą korzystać z promocji cenowych, które wprowadza Carrefour. Jeżeli w danym sklepie brakuje czegoś z listy,

przedstawiciel Szopi.pl skontaktuje się z klientem i uzgodni, co kupić w zamian. Jeśli natomiast klient zapomniał zamówić jakiegoś produktu, to może skontaktować się z szoperem telefonicznie i dodać go do listy, podano również.

Podpisana umowa o współpracy Carrefour i Szopi.pl jest pierwszą tego typu w Polsce, ale na świecie model ten jest popularny.

"Duże sieci handlowe poszerzają w ten sposób swoją bazę klientów, a platformy zakupowe, takie jak Szopi.pl, mogą zaoferować swoim odbiorcom znacznie bogatszą ofertę towarów. Do tej pory Szopi.pl dostarczyło zakupy już ponad 70 tys. razy. Wypracowujemy 7 mln zł obrotu rocznie, zwiększając go średnio o 10% miesięcznie, co świadczy o rosnącej popularności oferowanego przez nas rozwiązania" - stwierdziła współtwórczyni Szopi.pl Irena Kaczor, cytowana w komunikacie.

Obecnie umowa pomiędzy Carrefour i Szopi.pl dotyczy Warszawy, ale planowane jest jej szybkie rozszerzenie o kolejne lokalizacje. Szopi.pl oferuje swoje usługi również w Krakowie i Wrocławiu, przymierza się jednak do dalszej ekspansji, podsumowano.

Carrefour Polska to multiformatowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce prawie 900 sklepów: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

(ISBnews)