Gino Rossi nie uregulował części zobowiązań w wys. 45,9 mln zł wobec CCC



Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Termin na uregulowanie części zobowiązań Gino Rossi w łącznej kwocie 45 894 780,54 zł wynikających z wierzytelności nabytych przez CCC upłynął z dniem 15 stycznia 2019 r., podała spółka.

"W związku z brakiem możliwości natychmiastowej spłaty powyższej kwoty [Gino Rossi] podjął czynności związane z wystąpieniem do CCC z wnioskiem o przesunięcie spłaty ww. zobowiązań do dnia 28 lutego 2019 r. Jednakże do dnia dzisiejszego CCC nie zaakceptowało wniosku emitenta" - czytamy w komunikacie.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews)