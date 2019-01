Tauron zainwestował ok. 2 mld zł w infrastrukturę sieciową w 2018 r.



Warszawa, 29.01.2019 (ISBnews) - Inwestycje Taurona w infrastrukturę sieciową wyniosły ponad 2 mld zł w 2018 r., podała spółka.

"Dystrybucja energii jest pierwszym wyborem w zakresie inwestycji. Podstawowy cel inwestycji w ten obszar to zwiększenie pewności dostaw energii elektrycznej do klientów oraz możliwość przyłączania do sieci nowych podmiotów, w tym z obszaru OZE. Z jednej strony zwiększamy więc finansowanie, z drugiej aplikujemy tam nowe rozwiązania" - powiedział wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda, cytowany w komunikacie.

Zrealizowane projekty, na które składa się prawie 70 tysięcy zadań inwestycyjnych, pozwalają na rozwój sieci na wszystkich poziomach napięć i na całym obszarze działania Tauron Dystrybucja. Wpływa to bezpośrednio na stabilność dostaw energii dla klientów spółki. Ważnym kierunkiem działań była także automatyzacja sieci, pozwalająca przyspieszać reakcje w sytuacjach kryzysowych, podkreślono.

Tauron wydatkuje swoje środki w taki sposób, aby optymalnie realizować programy nastawione na wzrost niezawodności i ciągłości dostaw energii (poprawa wskaźników niezawodności SAIDI i SAIFI), co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie liczby przerw w dostawach energii dla klientów.

Obecnie zadania inwestycyjne spółki są realizowane na podstawie "Planu inwestycyjnego na lata 2018-2020 dla Tauron Dystrybucja S.A.". Zadania ujęte w planie obejmują inwestycje związane z podstawową działalnością operacyjną spółki, a ich cel to przede wszystkim realizacja umów o przyłączenie, zapewnienie bezpieczeństwa i jakości dostaw energii elektrycznej, efektywności funkcjonowania sieci dystrybucyjnej, ograniczanie strat energii oraz rozwój nowych technologii, przypomniała spółka.

"Plan inwestycyjny, to rodzaj mapy wyznaczającej kierunki działania spółki na następne lata. Przygotowując nasze inwestycje analizujemy stan sieci, potrzeby klientów, ale również prognozujemy możliwości rozwoju poszczególnych obszarów regionu w perspektywie następnych lat" - wyjaśnił prezes Tauron Dystrybucja Robert Zasina.

Przykładem takiego lokalnego zadania, które w istotny sposób wpływa na rozwój regionu, jest przyłączenie do sieci Ośrodka Narciarskiego w Szczyrku w 2018 r. Rozpoczęcie działalności przez ośrodek wymagało po stronie energetyki wymiany transformatorów 110/15kV, budowy linii kablowej 15kV o długości około 9 km i modernizacji pól średniego napięcia w Głównym Punkcie Zasilania (GPZ). Całkowita wartość zrealizowanego w latach 2017-2018 zadania wyniosła ponad 11 mln zł, podano w materiale.

Inne kluczowe inwestycje segmentu dystrybucji zakończone w 2018 roku to m.in. modernizacja rozdzielni 110kV w stacji 110/20/6kV SE Brynów - projekt związany ze zwiększeniem bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego; budowa napowietrznej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Stróża - inwestycja zwiększyła bezpieczeństwo dostaw energii odbiorców zlokalizowanych na terenach gmin Dobra, Jodłownik, Tymbark i Mszana Dolna oraz modernizacja linii 110 kV Siersza - Olkusz, wymieniono także.

W minionym roku priorytetem Tauron Dystrybucji było zapewnienie rezerwowego zasilania podczas awarii oraz skracanie ciągów liniowych, co zmniejsza spadki napięć na końcach obwodów. Spółka intensywnie poszukuje i wdraża technologie, które są odporne na wpływ otoczenia, w tym szczególnie na zjawiska atmosferyczne. Celem tych działań jest zmniejszenie liczby awarii i przerw w dostawach energii dla klientów. Temu celowi również służy, prowadzona na szeroką skalę, modernizacja obiektów i urządzeń o przestarzałej konstrukcji, które mają podwyższone koszty eksploatacji i prowadzenia ruchu sieci oraz mniejszą niezawodność w zakresie dostaw energii.

Część inwestycji Tauron Dystrybucji ukierunkowana jest na przyłączenie nowych produkcyjnych podmiotów gospodarczych, często zlokalizowanych w specjalnych strefach ekonomicznych. Takie działania miały miejsce w ubiegłym roku w przypadku budowy stacji 110/20kV wraz z powiązaniami liniowymi 110kV i 20kV służącymi przyłączeniu Zakładu Produkcyjnego Mercedes na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tak duże zadania inwestycyjne są rozłożone w czasie i obecnie realizowane również na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i w Biskupicach Podgórnych, gdzie przygotowywana jest infrastruktura energetyczna do przyłączenia zakładu LG Chem, czytamy dalej.

"W działaniach inwestycyjnych Taurona pojawiają się też nowe wyzwania. Przykładem może dostosowywanie sieci do przyłączenia coraz większej liczby mikroinstalacji, które oddają energię do sieci spółki. Drugi ważny obszar z zakresu nowych technologii, który wpływa na podejmowane decyzje inwestycyjne, to konieczność stworzenia warunków technicznych do wdrażania sieci inteligentnych (SMART)" - podsumowano.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)