"Na początku stycznia Krajowa Rada Notarialna (KRN) poinformowała, że obrót wtórny mieszkaniami na nieruchomościach, w których użytkowanie wieczyste przekształciło się 1 stycznia 2019 r. we własność, jest możliwy nawet bez zaświadczenia o przekształceniu" - przypomniano w komunikacie. "Pogląd o dopuszczalności takiej umowy o przeniesieniu własności lokalu, podzielił teraz Minister Sprawiedliwości (MS)" - podano.

Jak podano, "co do zasady MS uznaje trafność zajętego przez KRN stanowiska z 11 stycznia 2019 r". "Prawo własności lokalu jest prawem głównym w stosunku do udziału w prawie do nieruchomości wspólnej, niezależnie, czy jest to prawo użytkowania wieczystego, czy prawo własności" - przypomniano.

"Te prawa, jako związane, będą dzielić los prawny prawa własności lokalu jako jego części składowe. Tak więc istnieją podstawy do przyjęcia, że przeniesienie odrębnej własności lokalu znajdującego się na nieruchomości, wobec której użytkowanie wieczyste z mocy ustawy przekształciło się we własność, będzie skuteczne, mimo że na chwilę zawarcia umowy nie zostało wystawione zaświadczenie w trybie ustawy o przekształceniu" - zaznaczono w komunikacie.

"MS zaaprobował też możliwość złożenia do sądu wieczystoksięgowego wniosku o dokonanie z urzędu wpisu roszczenia o opłatę przekształceniową oraz wykreślenia wpisów dotyczących użytkowania wieczystego w chwili, gdy zostanie wystawione zaświadczenie o przekształceniu" - podał MIiR.

Jak przypomniał resort, "z ogólnej zasady wynika, że osoby zainteresowane mogą składać wnioski o dokonanie również tych czynności, które są podejmowane z urzędu". "Urzędy mają 12 miesięcy od przekształcenia na wystawienie zaświadczeń w zwykłym trybie oraz 3 miesiące i 30 dni w trybach wnioskowych" - dodał MIiR.

Jak zaznaczono w komunikacie, "stanowiska MS i KRN nie są wiążące dla sądów wieczystoksięgowych i notariuszy, jednak z pewnością przyczynią się do ukształtowania praktyki w pierwszym roku obowiązywania ustawy".

"O szybkie wydanie zaświadczeń i korzystne rozstrzygnięcia w sprawie bonifikat przy przekształceniu apelował już w ubiegłym roku wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń" - przypomniano w komunikacie resortu.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów umożliwiła ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Przekształcenie, zgodnie z ustawą, musi być odpłatne. Odpłatność za przekształcenie na gruntach Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego to 20 opłat rocznych, które trzeba zapłacić za własność. Na gruntach Skarbu Państwa, w przypadku jednorazowej spłaty bonifikata sięgnie 60 proc. (szacuje się, że w takiej sytuacji jest to ok. 500 tys. właścicieli nieruchomości).

Kolejnych ok. 2 mln właścicieli mieszkań i domów ma umowy użytkowania ustanowione na gruntach samorządowych, a w tym przypadku to samorząd decyduje o wysokości bonifikaty.