NCBiR zarekomendowało dwa wnioski Celon Pharma do dofinansowania



Warszawa, 01.02.2019 (ISBnews) - Dwa wnioski Celon Pharma o dofinansowanie projektów przedstawione do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zostały zarekomendowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) do dofinansowania, podała spółka. Projekty te będą stanowiły istotną pozycję w pipeline spółki, w obszarze chorób zapalnych.

"Zarząd Celon Pharma S.A. [...] powziął informację, iż dwa wnioski spółki o dofinansowanie projektów przedstawione do Konkursu 3/1.2/2018/POIR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Priorytet I: Wsparcie Prowadzenia Prac B+R Przez Przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: InnoNeuroPharm) zostały zarekomendowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania" - czytamy w komunikacie.

Leczenie chorób o podłożu zapalnym, ze względu na zróżnicowanie przyczyn ich występowania, stanowi jeden z kluczowych wyzwań współczesnej medycyny. Obecnie dostępne terapie pozwalają na kontrolowanie przebiegu tych chorób tylko u części pacjentów. Dlatego, w ocenie spółki, zapotrzebowanie na innowacyjne leki, ograniczające ryzyko wystąpienia efektów ubocznych terapii, będzie rosło, podano.

"Projekt 1: 'Rozwój opartej o technikę Phage Display innowacyjnej platformy produkcji konstruktów bispecyficznych oraz rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego bispecyficznego kandydata na lek w terapii chorób o podłożu zapalnym - BAAP'.

Całkowity koszt projektu został określony na 39,8 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 24,7 mln zł. Celem projektu jest opracowanie biwalentnych biotechnologicznych terapeutyków, znajdujących zastosowanie w terapii chorób o podłożu zapalnym, takich jak: łuszczyca, reumatoidalne zapalenie stawów czy choroba Leśniowskiego-Crohna, ich rozwój przedkliniczny oraz ewaluacja kliniczna w ramach badań I i II fazy. Tego typu molekuły stanowią obecnie jeden z najbardziej innowacyjnych trendów w rozwoju terapii chorób zapalnych, ponieważ pozwalają na jednoczesne hamowanie/modulowanie dwóch celów molekularnych. Synergistyczne działanie obu elementów terapeutycznych może zwiększyć znacząco efektywność terapii i bezpieczeństwo pacjentów, jednocześnie minimalizując mechanizmy wykształcenia się na nią oporności" - czytamy dalej.



Projekt 2 nosi tytuł "Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego inhibitora kinazy PI3 delta jako kandydata w terapii chorób o podłożu zapalnym - KICHAI". Jego całkowity koszt został określony na 39,8 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 24,5 mln zł.

Jego celem jest opracowanie i rozwój przedkliniczny oraz ewaluacja kliniczna, w ramach badań I i II fazy, innowacyjnego inhibitora kinazy PI3K delta w terapii chorób o podłożu immunologicznym, w szczególności tocznia, dla którego uzyskano wysoką efektywność w modelach przedklinicznych, podano również.

"Obecnie spółka jest na etapie rozwoju przedklinicznego inhibitora kinazy PI3K delta, jednakże we wskazaniu: astma oraz POChP, w podaniu inhalacyjnym. Opracowywane przez spółkę molekuły mają różne struktury chemiczne oraz zakładają inne drogi podania kandydata na lek. Pokrywają również odmienne wskazania terapeutycznie, nie stanowiąc dla siebie konkurencji" - przypomniano.

Ostateczna kwota dofinansowania ww. projektów może ulec zmianie. O zawarciu umów o dofinansowanie spółka poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi, podsumowano.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)