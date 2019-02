ING BSK nie zamierza zwalniać tempa wzrostu akcji kredytowej w br.



Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - ING Bank Śląski nie planuje zmniejszenia tempa wzrostu akcji kredytowej w 2019 roku, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz. Wzrost portfela kredytowego wyniósł 18% r/r (tj. 15,96 mld zł) w ubiegłym roku, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz.

"Nie zamierzamy zmniejszać tempa wzrostu akcji kredytowej. Kapitału potrzebujemy wewnątrz organizacji. Będziemy realizować strategię optymalizacji budowy bilansu w kierunku większej stabilności. Będziemy podwyższać wskaźnik L/D. On rośnie r/r o ok. 3 pkt proc." - powiedział Bartkiewicz podczas konferencji prasowej.

"Bez wątpienia naszą ambicją jest, abyśmy utrzymali to wysokie tempo. Jednocześnie oczekujemy, że tempo wzrostu akcji kredytowej na rynku osłabnie. W roku 2018 była ta nadzwyczajna sytuacja, ze w żadnym segmencie nie było zaburzeń. Wzrost był zrealizowany przy utrzymaniu jakości" - podkreślił.

Bank podał w prezentacji, że oczekuje, iż w 2019 roku jego portfel kredytowy nadal będzie rósł szybciej, niż rynek.

"Prowadzimy regularne przeglądy i dostosowania w zakresie ryzyk kredytowych. Prowadzimy stress-testy sektorowe dla klientów korporacyjnych. Mamy konserwatywne bufory dla kredytów hipotecznych" - czytamy także.

Wcześniej dziś bank podał, że intencją zarządu jest wypłacanie 30-proc. dywidendy z jednostkowego zysku za 2018 r.

W 2018 r. portfel należności klientów brutto w ING BSK wzrósł o 16 mld zł r/r (+18% do 104 mld zł), podczas gdy rynek wzrósł o 84,2 mld zł (+8% r/r).

Portfel kredytów detalicznych w ING BSK wzrósł o 21% r/r do 45,4 mld zł. Liczba klientów detalicznych wzrosła o 429 tys. w skali roku do 4,8 mln. Liczba klientów korporacyjnych wzrosła o 11,6 tys. r/r do 62 tys. na koniec ub. r.

"Wraz z przyrostem liczby klientów, połączonym ze wzrostem aktywności przekłada się to na zwiększenie tempa nominalnego wzrostu. Istotnym elementem jest to, że aktywność kredytowa wykazała swoją moc. Jest to przyrost nominalnie 16 mld zł rok do roku" - powiedział Bartkiewicz, komentując wzrost biznesu w 2018 r.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

(ISBnews)