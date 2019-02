Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,46 proc., do 25.543,27 kt.

S&P 500 wzrósł 0,30 proc. i wyniósł 2.753,03 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę 0,08 proc. do 7.420,38 pkt.

Prezydent Chin Xi Jinping spotka się w piątek z sekretarzem skarbu Stevenem Mnuchinem i przedstawicielem handlowym USA Robertem Lighthizerem, a obie strony zawrą umowę handlową przed terminem wyznaczonym na marzec - poinformował w środę dziennik "South China Morning Post".

Natomiast środowy "New York Times" podał, że najwyższym priorytetem dla negocjatorów z USA jest wprowadzenie automatycznego mechanizmu taryfowego, który podnosiłby cła na chińskie towary, gdyby ich eksport do USA nadal by wzrastał, mimo zawarcia umowy.

Prezydent USA Donald Trump dał do zrozumienia we wtorek, że jest gotów przedłużyć termin zakończenia rozejmu w konflikcie handlowym USA-Chiny poza 1 marca.

Kolejna runda negocjacji handlowych USA-Chiny trwa w Pekinie od poniedziałku. Na razie rozmowy toczą się na niższym szczeblu i dotyczą głównie kwestii technicznych, natomiast od czwartku do negocjacji przystąpią: przedstawiciel handlowy USA Robert Lighthizer, sekretarz skarbu Steven Mnuchin oraz wicepremier Chin Liu He.

Mnuchin powiedział w środę, że "jak na razie rozmowy idą dobrze". Wcześniej sekretarz skarbu USA powiedział, że oczekuje, iż „negocjacje będą produktywne”.

USA i Chiny mają teoretycznie czas do 1 marca - wtedy przypada ostateczny termin, do którego należałoby osiągnąć rozwiązanie w sprawie handlu pomiędzy USA i Chinami. W przeciwnym razie USA mogą podwyższyć cła na chińskie towary o wartości 200 mld USD do 25 proc. z obecnych 10 proc.

"Rynki cały czas zakładały, że termin 1 marca jest elastyczny, teraz to w końcu się potwierdziło" - powiedział Tom Essaye, założyciel The Sevens Report. "Patrząc w przyszłość, umowa handlowa może zmniejszyć obawy o wzrost PK i umożliwić kontynuację zwyżek indeksów giełdowych w 2019 roku" - dodał Essaye.

Prezydent Donald Trump oświadczył, że nie jest zadowolony z kompromisu finansowego osiągniętego między Republikanami i Demokratami w Kongresie, który ma na celu uniknięcie kolejnego zawieszenia funkcjonowania rządu (shutdownu), ale na razie wstrzymuje się z jego odrzuceniem.

Kompromisowe porozumienie osiągnięte w poniedziałek wieczorem przewiduje przeznaczenie na budowę umocnień na granicy z Meksykiem 1,37 mld dolarów zamiast 5,7 mld, których domagał się prezydent. Kompromis ma na celu uniknięcie kolejnego shutdownu, bowiem tymczasowe porozumienie w tej sprawie upływa w najbliższy piątek, 15 lutego.

"Niezależnie od tego, czy będą pieniądze na mur, będzie on zbudowany, tak jak zapowiadaliśmy!" – napisał we wtorek Trump na Twitterze.

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w styczniu pozostały bez zmian w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 1,6 proc. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +0,1 proc. mdm, a +1,5 proc. rdr.

Fed powinien "czekać i patrzeć" jak gospodarka się rozwija - powiedział Raphael Bostic, prezes Fedu z Atlanty podczas wystąpienia na Europejskim Forum Finansowym w Dublinie. Bankier dodał, że Fed musi być pewny, że nie podejmuje decyzji zbyt pochopnie.

"Nowa polityka Fedu zakłada reagowanie na wzrost presji inflacyjnej, zanim podejmie się decyzję o ewentualnym podniesieniu stó procentowych. Jak na razie jasno widać, że presja inflacyjna jest na niskim poziomie" - powiedział Mohammed Kazmi, menedżer w UBP w Genewie.

Sektorowo największe wzrosty w S&P 500 notowała w środę branża energetyczna.

Ze spółek notowania Hilton Worldwide zyskiwały 6 proc. - firma zaraportowała lepsze od oczekiwań rynkowych wyniki za IV kw. 2018 r.

Akcje koncernu produkującego gry komputerowe Activision Blizzard wzrosły ponad 5 proc., mimo że firma przedstawiła we wtorek gorsze od oczekiwań wyniki finansowe za IV kw. 2018 r. Inwestorzy z zadowoleniem przyjęli plany zwolnienia 8 proc. pracowników firmy.

Kurs koncernu farmaceutycznego Teva spadł o ponad 7,5 proc., ponieważ prognozy zysków na 2019 r. były poniżej oczekiwań analityków. (PAP Biznes)